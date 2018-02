Das schenken sich Rassisten zum Valentinstag

Plüschbären, Blumenstrauss oder Pralinen? Langweilig. Wie wärs mal mit einem schönen «Shithole» zum Valentinstag, anstatt einem härzigen «Ich liebe dich»? Mit den neuesten Süssigkeiten aus den USA könnt ihr das nun tun. Das rechtspopulistische Newsportal «Breitbart» – ja, wirklich – launcht zum Valentinstag mit «Breithearts Valentines Candy Box», farbige Zuckerherzen, die mit den besten Sprüchen von Donald Trump bedruckt sind. Für alle, die manchmal nicht die richtigen Worte für ihre Liebsten finden.

Slogans wie «Build the Wall»oder «Bigger Button»

Die sieben besten Sprüche und Zitate von The Donald, unter anderem «MAGA» (Make America Great Again), «Build The Wall» und «Stable Genius», sind auf Zuckerherzen gedruckt und ready zum Verschenken – und das für umgerechnet 9,20 Franken für 50 Herzen. Derzeit sind die Leckereien schon ausverkauft, sollen aber wieder aufgestockt werden.

«Gib Breithearts deinem Liebhaber, deinem Möchtegern-Liebhaber oder einem, der niemals dein Liebhaber sein wird», heisst es im Breitbart-Store. Unser persönliches Highlight: Auf der Verpackung ist der US-Präsident mit Pfeil und Bogen als Amor abgebildet. Wenn das mal kein romantisches Geschenk ist.