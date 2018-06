Die Queen disst Youtube-Star

Dass das Ego von Youtube-Stars besonders empfindlich sein kann, stellt sich immer wieder heraus. Zum Glück können sich Internet-Celebritys auf ihre treuen Fangemeinden verlassen, die sie bis aufs Blut vor Ungerechtigkeiten beschützen. Zur Zeit echauffieren sich Fans des beliebten südafrikanischen Youtubers Caspar Lee über einen Post des offiziellen Kanals der Royal Family auf Twitter.



Alarmiert sofort die Medien!



Zum Anlass des Treffens der «Queen’s Young Leaders» – einem Charity-Event, das «aussergewöhnliche Menschen zwischen 18 und 29 fördert, die Führung in ihrem Umkreis übernehmen und ihre Talente dazu verwenden, Leben zu verändern» – passierte den Schreiberlingen ein Fauxpas sondergleichen.



Unter ein Bild, auf dem Queen Elizabeth beim royalen Händeschütteln mit Caspar zu sehen ist, schreibt der Channel: «Ihre Majestät trifft ‹Youtuber› Caspar Lee, der die Queen’s Leaders seit Jahren unterstützt». Verständlich, dass auf solch eine respektlose Frechheit ein Aufschrei durch die Reihen der Anhänger des Videomachers geht. Skandal! Alarmiert sofort die Medien!



Her Majesty meets “YouTuber” @Caspar_Lee who has supported @QueensLeaders for several years. #queensyoungleaders pic.twitter.com/BMd5gDoCGB