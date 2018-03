Wir waren hinter den Kulissen eines Pornodrehs

Wien, Montagmorgen um neun. Während andere gerade ins Gipfeli beissen und ihren Kaffee geniessen, wirds hier gleich zur Sache gehen. Obwohl Pornos schauen es nicht unter unsere Top10 der liebsten Hobbys schafft, schauen meine Kamerafrau Valentina und ich heute, wie das deutsche Erotik-Sternchen Lena Nitro und ihre tschechische Kollegin Little Caprice ihren Arbeitsalltag meistern. Statt Pausenbrötli und Koffein schlucken sie ganz andere Flüssigkeiten. Jawohl, wir wünschen euch auch «en Guete».

Neugierig, interessiert und angespannt

Als uns ein grosser, von Tattoos übersäter Mann in engen Boxershorts die Türe einer 3-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Wiener Praters öffnet, bin ich etwas perplex. Hat der Dreh denn schon begonnen? Das ist aber nicht die einzige Frage, die mir an diesem Vormittag durch den Kopf schiesst: Werden ich irgendwann aufs Klo verschwinden müssen, weil ich ehm… mal kurz masturbieren muss? Darf oder muss ich Statist spielen? Und wie lange brauche ich von der Haustür zur nächsten U-Bahn-Station, falls ich verschwinden möchte?

Wir treten in die kleine Wohnung ein und setzen uns im hellen Wohnzimmer auf die weisse Couch, worauf wenig später zwei Männer und zwei Frauen für den perfekten Porno rammeln werden. Ist sie vielleicht absichtlich weiss, damit die Flecken später nicht so gut zu sehen sind? Ich werde es nie erfahren.

Wenn niemand Tripper hat, kanns losegehen

Während Caprice im Bademantel, der gerade so ihren nackten Körper verhüllt, immer mal wieder durch die Wohnung huscht und dem Kameramann mit dem Equipment hilft, föhnt sich Lena im Nebenzimmer im türkisen Onesie die Haare. Eigentlich alles entspannt. Die Männer haben sich mittlerweile unter der Dusche einer Komplettrasur unterzogen und dank ihrem Duschshampoo riecht es nun überall wie in einem Blütenmeer. Mal sehen, ob es ein Blowjob oder erst die harte Action sein wird, die den Frischegeruch vertreibt.

Uns wird versichert: Bald gehts los. Bevor es allerdings zur Sache geht, checken die Darsteller gegenseitig ihre Geschlechtskrankheitentests, da heute ohne Kondome gefilmt wird. Alles sauber. Congrats. Mir trocknet derweil da unten ob dem unerotischen Austausch alles ein. Das gehöre halt dazu, findet Lena: «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist aber schliesslich besser.»

Trockenübungen für das Fotoshooting

Immer wieder werde ich mit Situationen konfrontiert, die mir meine Prüderie vor Augen halten. Während Caprices Mann und heutiger Darsteller Marcello mir etwa von seiner Arbeit im Pornobusiness erzählt, umarmt sie ihn zuerst liebevoll – jö, voll herzig –, bevor ihre Hand zu seinen Jeans wandert und sie seinen Penis massiert. «Schon gut, weitermachen», findet dieser, als ich das Paar beschämt anlächle. Dass alle nackt rumlaufen und ein Schwätzchen halten, während der Penis rumbaumelt als wäre es das Normalste der Welt, scheint nach spätestens einer Stunde fast schon eine Nebensache zu sein.

Für eine Fotostrecke, die später auf den Websites der Porno-Ladies als Teaser für den eigentlichen Film veröffentlicht wird, positionieren sich die Darsteller auf dem Sofa und legen mit Trockenübungen los. Völlig unerotisch beginnen sie sich gegenseitig einen zu blasen und zu vögeln, nur um gleichzeitig zwischen den einzelnen Schnappschüssen den Kameramann – mal abgesehen von mir und Valentina übrigens der einzige Anwesende, der keine Hüllen fallen lässt – im Sekundentakt mit Regieanweisungen zu bombardieren. «So, ich würd jetzt von hinten in sie rein» und «Sag mal, bist du eigentlich beschnitten?» – alles völlig alltägliche Konversationen hier. Seltsam, da war mein letztes Gespräch mit dem (elektronischen) Migros-Kassierer noch leidenschaftlicher. So habe ich mir den Alltag im versautesten Business der Welt bestimmt nicht vorgestellt.

Unglaublich lautes Gestöhne

Nach kurzzeitigen Schwierigkeiten mit dem besten Stück, einer Unterbrechung des Pöstlers, dem Little Caprice in sexy Dessous den Tag versüsst hat, und etwa fünf Stunden ganz persönlichem Nervenkitzel gehts schliesslich zur Sache. Und zwar so richtig. That’s it, jetzt sehe ich zum ersten Mal einen waschechten Porno. Die Freude und Neugier hält aber leider nur genauso lange, wie wohl bei den meisten von uns beim ersten Mal.

Das Gestöhne ist mir viel zu laut, die Unterhaltungen viel zu aufgesetzt und die ganze Situation überhaupt viel zu unangenehm. Ich starre an die Wand vor mir und spienzle nur selten hinter der Tür hervor. Und da turnen nicht nur die vier Darsteller wie die grössten Akrobaten auf der Couch rum, sondern auch völlig ahnungslose Gestalten im gegenüberliegenden Gebäude, wo sich offenbar ein Fitnessstudio befindet. Ich bereue meine neugierigen Blicke, denn das Überangebot an Penissen, die energisch gegen jegliche Öffnungen rammen, das wilde Geknutsche, das ich schon im ÖV auf den Sitzen vor mir nicht sonderlich mag, und die Ekstase, in die die Darsteller offenbar verfallen sind, werden mir zu viel.

Bitte keinen Sex mehr

Die Luft brennt nur so vor sexueller Spannung. Und genau darum richtet sich mein Blick die restliche Halbestunde auch auf das gelb verfärbte und abblätternde Wandtattoo eines Baumes, während meine Ohren noch immer das Gestöhne vernehmen. Ich versteh schon: Es mag für die Darsteller sicherlich gerade ziemlich toll sein, mir ists dann aber doch etwas unangenehm. Ganz egal, wie höflich, nett und interessant die Menschen vor der Kamera auch sein mögen.

Am Ende des Gangbangs verabschieden wir uns ins Freie – in die Normalität zurück. Drinnen geht die Action weiter. Es würden jetzt noch Lesbo-Szenen folgen. So sehr wir damit wohl jeden Mann da draussen verärgern: Wir verschwinden. Als ich Zug schliesslich die letzten sechs Stunden Revue passieren lasse, kann ich nur an die absurden Szenen denken, die ich gerade miterlebt habe. So sehr die Vorfreude und das Interesse am Einblick in einen nicht ganz ordinären Arbeitsalltag auch war, so sehr hat mich die Erfahrung aber letztlich auch verstört. Von sexuellen Aktivitäten habe ich für die nächsten paar Tage definitiv genug. Ich habe zu viel gesehen.

