Wir waren für euch an einem Pornodreh

Wir haben uns alle schon Pornos reingezogen. Um unsere schweinischen Vorlieben zu befriedigen, Zeit totzuschlagen oder Recherche für den nächsten One-Night-Stand zu betreiben. Wer das verneint, der lügt. Glauben wir zumindest. Was sich nebst den scheinbar reibungslosen Abgängen, den perfekt geschminkten Darstellerinnen und dauerharten Penissen aber wirklich abspielt, wissen die Wenigsten.

Muss die weisse Couch nach dem Dreh eigentlich von Spermaflecken gereinigt werden? Was denken Nachbarn, wenn das tierische Gestöhne den erlaubten Lärmpegel überschreitet? Und welches Essen verschafft dem Mann seine Porno-Potenz? Um Licht in den dunklen Porno-Backstage-Bereich zu bringen, haben wir in Wien Erotikstar Lena Nitro am Set der international erfolgreichen Pornoproduktion des Österreichers Marcello Bravo und seiner Frau Little Caprice besucht. Und ganze sechs Stunden zugeschaut und mitgeholfen. Bitte gern geschehen.

Die beiden Porno-Sternchen sind aber nicht nur in unserem Video zu sehen, sondern auch an der diesjährigen Extasia Ende April in der Zürcher Messe anzutreffen.