Club zwingt Pferd auf Tanzfläche

Wenn man heutzutage im Nachtleben auffallen will, muss man sich etwas einfallen lassen. Ein Prosecco-Zapfhahn kann Leute anziehen. Oder eine Live-Show einer stadtbekannten Dragqueen. Oder man macht einen auf coole geschlossene Gesellschaft und lässt nur Leute rein, die auf der Friendslist stehen. Oder man lässt eine halbnackte Tänzerin auf einem Pferd durch den Club reiten. Ratet mal, welche dieser Ideen derzeit für einen fetten Shitstorm im Netz sorgt.



Die «Mokai Lounge», ein Club in Miami Beach, dachte wohl, sie hätten die beste Marketing-Idee seit Red Bull den Extremsportler Felix Baumgartner ins Weltall geschickt hat. Der Plan: Irgendwann mitten in der Clubnacht sollen eine leichtbekleidete Frau und ein Kleinwüchsiger mit einem Pferd auf die Tanzfläche reiten. Weil … naja. Aus Gründen eben.



Keine Verletzungen



Vergangene Donnerstagnacht setzte der Club den Plan in Tat um. Und wer Pferde nicht nur aus der «Wendy» kennt, dürfte sich wohl denken können: Die Tiere mögen David Guetta-Songs und überfüllte Bars um einiges weniger als der Durchschnittsmillenial. Logisch, dass das Tier die Tänzerin bei der erstbesten Gelegenheit vom Rücken wirft und danach versucht, das Weite zu suchen.



Dass bei der Aktion niemand ernsthaft verletzt wurde, ist wohl nichts weiter als pures Glück – denn wenn ein Pferd in Bedrängnis gerät, kann das fürs direkte Rundherum ziemlich übel enden.



Lizenz entzogen



Ebenfalls übel endete die Idee für die Clubbetreiber. Nachdem diverse Videos der Aktion viral gingen und zu einem üblen Shitstorm führten, entzogen die lokalen Behörden der Mokai Lounge die Betriebslizenz. Vollkommen zurecht. «Tierquälerei ist eine abscheuliche und niederträchtige Tat», sagte Dan Gelber, Bürgermeister von Miami Beach, gegenüber dem «Independent».



WATCH: Mokai Lounge in Miami Beach under fire after video surfaced of a horse inside the nightclub pic.twitter.com/C7Saz3q20a — Joel Franco (@OfficialJoelF) 9. März 2018