Diese Opas sind härter als du

Eines Tages wirst du alt sein. Irgendwann verlierst auch du den Anschluss an die Popkultur und verstehst nicht mehr, was die Jugend da plötzlich für einen neumodischen Müll feiert. Dann sitzt du in deinem Schaukelstuhl, drehst müde deinen Fidget Spinner, hörst im Oldie-Radio Post Malone und fragst dich, was nur geschehen ist.

Pete & Bas befinden sich eigentlich schon in diesem «Früher war alles besser»-Alter. Momentan gehören sie mit ihrem Song «Shut Ya Mouth» aber zum heissesten Scheiss der UK-Grime-Szene.

«Was will meine Enkelin mit einem iPhone?»

Über das mysteriöse Rap-Duo findet man online kaum Informationen. Was wir wissen: Pete & Bas heissen eigentlich Peter und Basil, sind ungefähr Mitte 60 und haben einen überraschend guten Flow. In breitestem Cockney-Akzent legen sie herrlich selbstironische Rhymes über einen Grime-Beat, der deinen Opa wohl dazu bringen würde, das Radio aus dem Fenster zu schmeissen.

Parodien auf Jugendkulturen sind grundsätzlich schwierig und gerade wenn sich zwei ältere Herren daran versuchen, endet das meist peinlich. Pete & Bas machen zwar auf Gangster, nehmen gleichzeitig aber auch sich selbst auf die Schippe: «Ich hab meiner Enkeltochter ein iPhone gekauft. Was tut sie damit? Ich hab keine Ahnung von iPhones», rappen sie etwa. In den Kommentaren werden sie dafür in den Himmel gelobt: «Ich bin verwirrt. Eigentlich sollte es wohl lustig sein – aber das knallt richtig rein», schreibt ein Youtube-User.

Gefördert von ... einem Kiosk?!

Hinter dem Song und dem Video steckt offenbar Sindhuworld – ein kleiner Kiosk in London mit einem Instagram-Game, von dem die meisten Influencer noch was lernen könnten. Warum genau sie nun zwei Opa-Rapper produzieren, weiss niemand.

Mit «Shut Ya Mouth» haben Pete & Bas seit dem Upload am 1. Januar bereits über 40'000 Views gesammelt. Gebt diesen Grime-Opas einen Plattendeal!

