Wütender Blogger hasst korrupte Tierschützer

Die laut eigenen Angaben rund fünf Millionen Unterstützerinnen und Unterstützer von «Peta», der weltweit mit Abstand grössten Organisation für Tierrechte, bezeichnen sich als «Menschen für den ethischen Umgang mit Tieren». Zudem liefern sie immer wieder den besten Beweis dafür, dass der Begriff «ethisch» relativ dehnbar sein kann. Mit kontroversen Aussagen und Aktionen geraten die militanten Tierschützer regelmässig in die Negativschlagzeilen und scheuen sich nicht davor, wortwörtlich über Leichen zu gehen.



Das belegen unter anderem offizielle Dokumente, die dem Watch-Blog «Peta Kills Animals» vorliegen, aus denen hervorgeht, dass allein im Jahr 2017 74 Prozent der dem Verein in Obhut gegebenen Hunde und Katzen aus angeblich finanziellen und ethischen Gründen eingeschläfert werden. Schwer nachzuvollziehen, bei einer Organisation, die sich für das Leben unserer Vierbeinigen Freunde einsetzt und dafür jährlich rund 50 Millionen Dollar durch Spenden, Merchandise-Verkäufe und diverse Sonstige Einnahmequellen kassiert.



Die irrsten Skandale der Tierschützer



Kein Wunder, stösst dieses Verhalten nicht wenigen Leuten sauer auf. Ein Tumblr-Blogger, der unter dem Namen «dear-tumbl1r» agiert, hat seinem Ärger Luft gemacht und in einem grossen Post die bizarrsten, irrsten und erschreckendsten Skandale von «Peta» zusammengefasst.



«Erinnert ihr euch noch, wie herauskam, dass Peta ungefähr 90 Prozent aller aufgenommenen Tiere – darunter völlig gesunde Katzen- und Hundebabys – einfach umbringt?», beginnt er seine wütende Tirade gegen die Charity-Organisation. Was folgt, ist eine gnadenlose Auflistung der grössten Peta-Fehltritte der vergangenen Jahre.



Bizarre Holocaust-Vergleiche



Neben unverhältnismässig grausam erscheinenden Massentötungen, die vertuscht werden sollten, erinnert «dear-tumbl1r» die Welt auch an das Verteilen von nicht jugendfreien, gewaltverherrlichen Comics an Kinder («Deine Mami tötet Tiere») und pietätlose Plakate mit Holocaust-Vergleichen bis zu Pressestatements, die das Schlachten von Tieren mit Opfern von Gewaltmorden und Köpfungen gleichsetzen.



Zum Abschluss richtet der Blogger noch klare Worte sowohl an die Verantwortlichen, als auch alle Menschen, die mit finanzieller Unterstützung dem unmoralischen Treiben keine Einhalt gebieten: «Ihr dachtet ich mache Witze, Peta? Ich werde verdammt nochmal dafür sorgen, dass alle sich immer wieder erinnern werden, was ihr gemacht habt! Leute müssen aufhören, euch Pissern Geld zu geben!»