Deine Periode trägst du jetzt stolz auf den Nägeln

Nasenhaar-Extensions, Squiggle-Brows und glitzernde Bärte lassen wir mit Ende 2017 weit hinter uns und starten dank «Period Nails» mit einem blutigen, feministischen Trend ins neue Jahr. Erste Versuche, der Menstruation auf diese Art ein Denkmal zu setzen, lassen sich zwar schon ein Weilchen im Netz zurückverfolgen – zum richtigen Trend werden die Blutige-Tampon-Fingernägel erst jetzt.



Die Periode ist schon lange kein unaussprechliches Tabu-Phänomen mehr, das totgeschwiegen und voll peinlicher Scham vertuscht werden muss. Im Gegenteil: Viele Frauen gehen offen mit ihren Tagen um und setzen jetzt sogar der meist wenig erquicklichen Sache ein – mal mehr, mal weniger stilvolles – Styling-Statement.



Surfen auf der roten Kreativitäts-Welle



Um dem Stigma der Erdbeerwoche einen gut manikürten, thematisch abgestimmten Mittelfinger stolz (und wahrscheinlich nicht ganz unironisch) entgegenzustrecken, stylen trendbewusste Ladys ihre Nägel passend in Rottönen, gern auch mal mit Tampon-Faden ergänzt oder – ganz kreativ – Bildern von Anti-Krampf-Pillen.



Instagram bietet sich als perfekte Präsentationsfläche für die blutig-feministischen Kunstwerke. Diese können unter Hashtags wie #PeriodNails und #MenstruationArt gefunden, bewundert, gelikt und verbreitet werden. You go, girls!