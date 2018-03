«Ich musste furzen und machte mir in die Hose»

Vor einigen Tagen wollten wir von euch wissen, welche Erinnerungen im Zusammenhang mit eurer ersten Beziehung euch die Schamesröte ins Gesicht treiben. Nachdem das Thema auf Reddit trendete und tausende Menschen aus der ganzen Welt ihre ganz persönlichen Cringe-Anekdoten – von 16-seitigen Essays an die Schwiegermutter in spe über das klassische «Nach-5-Sekunden-Kommen»-Szenario ist alles dabei – teilten, kamt ihr an die Reihe.



Ein brauner Faden zieht sich durch



Und natürlich hab ihr nicht enttäuscht. Zumindest uns nicht. Wie sich das Date von Pierre M. gefühlt hat, das während des Treffens nicht nur von einem Vogel angekackt, sondern gleich auch noch von Pierre angefurzt wurde, können wir an dieser Stelle nicht beurteilen. Überhaupt zieht sich relativ auffällig ein brauner Faden voller Fürze und Fäkalien durch viele eurer Storys.



So erzählt etwa auch Nina: «Als mein damaliger Freund mich oral befriedigte, ist mir ein Stinkepups ausgekommen. Er fand es nicht lustig und brach alles ab.» Schade, liebe Nina! Aber immerhin warst du ehrlich und hast uns von einer unangenehmen Situation erzählt.



So viele perfekte Beziehungen



Im Gegensatz zu etwa der Hälfte aller Kommentatoren, die nicht Besseres zu tun haben, als die Welt darüber zu informieren, wie unendlich glücklich sie in ihrer mittlerweile seit 12 Jahren anhaltenden, perfekten Beziehung sie nicht seien. Okay, okay – vielleicht sind wir auch nur ein bisschen neidisch. Seis euch doch gegönnt!



Unsere Lieblings-Missgeschicke und Peinlichkeits-Highlights findet ihr oben in der Bildstrecke. Da erfahrt ihr auch mehr über die Story von demjenigen Kommentator, der das Hyperventilieren seiner ersten Freundin mit Orgasmuszuckungen verwechselt hat…