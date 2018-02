Wrestling kann lebensgefährlich sein

Mir tut immer noch alles weh. Sogar beim Tippen habe ich Schmerzen. Und trotzdem bereue ich nichts. Gestern durfte ich endlich erfahren, wie es sich anfühlt, das schlafende wilde Tier in mir zu wecken und eine echte Wrestlerin zu sein.



Meine Vorstellung von dieser Show-Sportart waren – zugegeben – ein bisschen wirr. Was ist echt? Was ist gespielt? Gehören Schauspielklassen zur Grundausbildung? In der «Wrestling Academy» in Rorbas sollte sich meine Einstellung verändern und ich in eine völlig neue Welt eingeführt werden, die nicht nur körperlich, sondern auch seelisch einen bleibenden Eindruck hinterlässt.



Lebensgefährliche Show-Sportart



Ausbilder und Gründer der Wrestling-Schule, Thomas Heri aka «Marshall T.» und zwei seiner Schüler (Samuel aka «El Stammico» und Roger aka «Dante Yankee») stellen sich als meine Trainingspartner für den Tag vor. Bei eingehender Betrachtung dieser stämmig-muskulösen Kerle mache ich mir so meine Gedanken. Ich bin zwar sehr gross – aber werde ich es schaffen, diese Typen zu heben und durch den Ring zu werfen?



Glücklicherweise entpuppen sich die Jungs als sehr geduldige und beruhigende Lehrmeister gegenüber der blutigen Anfängerin, die ich bin. Schnell erkenne ich, dass es nicht ausreicht, nur Kraft zu haben. Die Bewegungen, die Thomas mir zeigt, sind sehr präzise und gar nicht mal so einfach zu merken. Es ist aber unglaublich wichtig, jede noch so kleine Anweisung genau auszuführen, sonst könnte es lebensgefährlich werden.



Schon bald spüre ich die Schläge



Und es wäre doch eine Schande, unabsichtlich einem meiner Ringgefährten das Genick zu brechen. So kompliziert und anstrengend es auch ist, mit der richtigen Technik schaffe ich es, die schweren Typen hochzuheben und auf dem Boden zu fixieren – wohl etwas ungeschickt zuerst, aber immerhin sind wir noch alle am Leben.



Was mich besonders beeindruckt: Hier behandelt dich niemand anders, wenn du eine Frau bist. Man kämpft wie ein Mann und man trägt es wie ein Mann. Also durchlaufen wir eine Reihe von Griffen mit spannenden Namen wie Side Headlock oder Snap Suplex und nach ein paar Bruchlandungen fange ich an, die Kraft der Schläge zu spüren und meine Beine brennen. Und doch bin ich voll in meinem Element!



Körper, Geist und Seele



Aber die Bewegungen und Tricks reichen nicht, um das Publikum später in einem «echten» Wrestling-Match zu beeindrucken. Hier kommt der Show-Effekt ins Spiel. So sehe ich meine Kollegen schreien und betteln, ihren Qualen ein Ende zu setzen. Es macht zwar Spass – aber ehrlich gesagt, habe ich mit dem Schauspiel mehr Mühe, als mit dem Wrestlen an sich. Man muss sich in einen Charakter einfügen und den Rest vergessen. Wie im Theater. Gar nicht so einfach!



Gegen Ende des Trainings bin ich körperlich fertig und psychisch gefordert. Ich weiss jetzt: Wrestling ist mehr, als eine reine Show-Sportart. Es ist harte körperliche Anstrengung und verlangt jede Menge Konzentration, Rücksicht und Zusammenarbeit mit dem Gegner, der gleichzeitig mein Partner ist, ab.