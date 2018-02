Künstler lässt Roboter für sich arbeiten

Es gibt ja diverse Leute, die Angst davor haben, dass ihnen Maschinen die Jobs klauen. Auch wenn man ziemlich stolz auf seinen Job als Kassierer ist oder gerne Schrauben sortiert – es gibt Dinge, die sollten wir lieber den Robotern überlassen. Angenommen wir kriegen die Sache mit dem Grundeinkommen hin, gibts auch keine Gründe mehr, künstlich Jobs am Leben zu erhalten, die Maschinen günstiger und präziser erledigen können.

Und dann könnten wir alle viel Vernünftigeres mit unserer Zeit machen und die Dinge erledigen, die Maschinen eben nicht so gut können. Alten helfen, Kinder unterrichten, Furry-Treffen veranstalten. Oder Kunst machen.

Maschinen malen besser

Der französische Künstler Patrick Tresset beweist aber, dass uns Roboter vielleicht gar auch im Kunstbereich überlegen sind. Nachdem er zwölf Jahre lang relativ klassisch malte, verlor er plötzlich das Gefallen an seiner Arbeit und dachte zuerst, jetzt seis aus mit dem frivolen Kreativleben. Bis er auf die Idee kam, er könne ja einfach Roboter das Zeichnen übernehmen lassen.

Damit begann Tressets aufwendiges Projekt, Maschinen zu bauen und zu programmieren, die hübsch-abstrakte Portraits malen können. Und die digitalen Helfer des in London arbeitenden Künstlers kriegen das verdammt gut hin: Deren über 20'000 Werke besitzen nicht nur einen charakteristischen Stil, sondern laut Tresset auch diverse Vorteile gegenüber Menschen, die ihre Pinsel schwingen.

«Roboter sind spontaner»

«Wenn Menschen etwas malen, ist das Problem, dass du an einem Punkt weisst, was genau du zeichnest. Und das beeinflusst dich», sagt Tresset gegenüber «Mashable». «Deswegen ist es sehr schwierig, ein wirklich spontanes Gemälde zu schaffen. Roboter hingegen wissen nicht, was sie zeichnen. Sie können wirklich ‹spontan› arbeiten und können nicht lügen: Sie malen, was da ist. Sie können gar nicht anders.»

Tressets Werke kommen derweil gut an. Er stellt rund um den Globus aus und ist ein gern gesehener Redner – beispielsweise sprach er am WEF über die «gute Maschine». Aber wahrscheinlich dürften das in ein paar Jahren auch Roboter für ihn übernehmen.