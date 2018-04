Junger Pädophiler beantwortet anonyme Fragen

Er sei in Therapie bei der Organisation «Kein Täter werden», startet der 26-jährige Bielefelder einen Dialog mit allen Nutzern der Social-Media-App «Jodel». Mit einem sogenannten «ama» («ask me anything») will der junge Pädophile zur Aufklärung von Vorurteilen und Missverständnissen, die Pädosexuelle stigmatisieren, beitragen.



Erstaunlich: Während die Netzgemeinde bei diesem Tabuthema üblicherweise kaum Erbarmen kennt und sich mit Feuereifer auf Menschen mit dieser unglücklichen Veranlagung stürzt, sind die Reaktionen in diesem Fall anders. Nämlich in erster Linie recht positiv. Der Jodler wird für seine ehrliche Offenheit durchgehend gelobt, negative Kommentare sind kaum zu lesen.



Von den Eltern verstossen



Die gesamte Diskussion verläuft sehr sachlich, wenig emotional – und wenn doch, dann vor allem geprägt von Empathie für den jungen Bielefelder, der sich mutig seinen eigenen Dämonen und den Löcherungen durch die Jodel-Community stellt. Die neugierigen User stellten viele Fragen, die sie sich sonst nicht zu fragen getrauen. Oder mangels Möglichkeiten gar nicht erst dazu kommen, sie zu stellen: «Liebst du Kinder mehr, als es dir lieb ist? Wie hast du es gemerkt? Wie läuft so eine Therapie ab?»



Pädophilie ist ein kontroverses Thema, dem starke gesellschaftliche Stigmata anhaften. Betroffene, die zu ihren Neigungen stehen, laufen Gefahr, sozial geächtet und verbannt zu werden. Auch für den 26-Jährigen sei es nicht einfach gewesen, sich seinem engen Umfeld gegenüber zu öffnen. Nachdem er sich bei seinen Eltern geoutet habe, hätten diese ihn verstossen. «Mein Vater ist wortlos rausgegangen und hat sich Schnaps geholt und meine Mutter hat nur geheult und meinte, ich sei ekelig», schreibt er.



Emotionale Liebe ist möglich



Völlig auf sich allein gestellt und verzweifelt auf der Suche nach einem Ausweg, steht der junge Mann – der laut eigener Aussage nie ein Kind berührt hat und sich dessen im Klaren sei, dass dies auch nie geschehen dürfe – kurz vor dem Suizid. «Als ich mich deshalb umbringen wollte, habe ich die Notbremse gezogen», gesteht er. Eine gute Freundin hilft ihm, einen Therapieplatz zu finden.



Schuldgefühle wegen seiner Fantasien habe er nicht, Kinderpornografie oder gar Übergriffe an Minderjährigen lägen ihm aber fern. Er sei noch immer Jungfrau und würde dies vermutlich auch für immer bleiben – sexuelle Gefühle gegenüber Gleichaltrigen könne er nicht entwickeln. Emotionale Liebe wäre jedoch auf jeden Fall möglich und auch sein grösster Wunsch: «Eine liebevolle Frau, die mich versteht und mit mir kuschelt, wäre super.»



Um seine Triebe unter Kontrolle zu halten und sich selbst besser verstehen zu lernen, wird der junge Pädophile weiterhin mindestens einmal pro Woche eine Gruppen- und Verhaltenstherapie aufsuchen. Wohl bis an sein Lebensende.