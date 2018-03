Die bizarrsten Hellseherinnen der Schweiz

Es gibt für mich persönlich ja kaum eine schlimmere Vorstellung, als ganz unschuldig im Theater oder Zirkus oder sonstigen Vorführungen im Publikum zu sitzen, nur um dann völlig unvorbereitet auf die Bühne geholt und «Teil der Show» zu werden.



Wenn ich mich schon dazu überwinde, meinen sozialen und kulturellen Horizont zu erweitern, dann erkläre ich mich nicht automatisch dazu bereit, vor einer Menschenmenge öffentlich gedemütigt zu werden. Annina Machaz und Mira Kandathil demütigen zwar auch gerne ihr Publikum, machen mich damit aber nur halb so aggressiv, wie andere Vertreter der Gattung Mitmachtheater.



Das Orakel macht Spektakel



Als Seherinnen Kassandra und Pythia verkörpern die beiden in Bern und Zürich ansässigen Künstlerinnen in ihrer aktuellen Bühnenshow «Ask the Oracle» das titelgebende Wahrsage-Duo. Angelehnt an griechische Mythologie (über-)fordern die jungen Frauen alle Anwesenden mit einer aggressiven, wie bizarren Varieté-Show voller Obskuritäten.



Es ist schwierig, in Worte zu fassen. Man muss es gesehen haben, um zu verstehen, was Beyoncés ikonisches Schwangerschaftsfoto, ein Gartenhäuschen mit leuchtender Kloschüssel, ein eierlegender XXL-Adler und die «Geburt der Venus» gemeinsam haben.



Diese Mischung aus gesellschaftskritischen Zynismen, popkulturellen Querverweisen, Performance-Tanz, Zaubertricks und Motivationstraining ist klar gewöhnungsbedürftig. Was für Einige wie eine einzige, lange, sinnentleerte Publikumsverarschung oder Beschäftigungstherapie im Irrenhaus erscheinen mag, wirkt bei anderen auf einer emotionalen Ebene weiter.



Ballermannmusik und Beleidigungen



Nach diesem permanent ein bisschen zu lauten, zu grellen, zu wütenden Overload an Trash und Banalität kann man sich eigentlich nur schlecht fühlen. Erst recht, wenn man vor aller Augen zu Ballermannmusik angeschrien wird und von einer splitternackten Frau erfahren muss, dass man nicht «hot» sei. Sollte man meinen. Ist aber nicht so. Ich fühle mich seltsam aufgeputscht und sorgenfrei. Und total verwirrt.



Im Interview mit Mira und Annina wollte ich herausfinden, wer hinter den Kunstfiguren steckt und welchen Weg die beiden eigentlich mit ihrem Orakel-Spektakel verfolgen. Wie sehr mir das Vorhaben, mir Klarheit zu verschaffen, misslungen ist, kannst du oben im Video sehen.



[Video: Valentina Sproge | Schnitt: Dominik Kerschenbauer]