«Sie warfen uns eine Bratwurst ins Zelt»

Wie das SRF kürzlich mit einer Umfrage herausfand, geht es vielen Festival-Gängern gar nicht mehr darum, sich Bands anzuschauen. No shit, Tina Nägeli. Openairs sind seit jeher mehr als nur Konzerte unter freiem Himmel. Der Reiz der mehrtägigen Party liegt eben auch im Exzess, in der Abenteuerlust und vor allem in der Suche nach Liebe.

Trotz widrigster Umstände – Hitze, Platzmangel und fragwürdige Hygienebedingungen – gehört deshalb auch der Spass in der Horizontalen zu einem vernünftigen Festival-Erlebnis. Wir zogen vergangenes Wochenende durch die Zeltstadt am Openair St. Gallen und fragten die Gäste: Habt ihr hier unten im Sittertobel eigentlich Sex?

Kaputte Zelte und geplatzte Kondome

Wie sich herausstellt kam ein Grossteil der Befragten bereits in den Genuss eines Schäferstündchens – allerdings häufig mit unerwünschten Konsequenzen. Tobias, der bereits seit Jahren das Sittertobel besucht, berichtet von einem peinlichen Moment: «Während des Sex ist das Zelt zusammengebrochen.» Prompt in diesem Moment kehrte auch noch die Schwester seiner Gespielin zum Platz zurück. «Das fand sie nicht so lustig.»

Ein anderer Besucher, der anonym bleiben möchte, ist vielleicht inzwischen Vater, ohne davon zu wissen. «Das Kondom ist geplatzt», sagt er. «Keine Ahnung, ob sie die Pille danach genommen hat – nach diesem Vorfall sah ich sie nie wieder.» Und die 23-jährige Slanja bekam einst Tipps von ihren Nachbarn: «Sie warfen mir mittendrin eine Bratwurst ins Zelt und sagten, ich solle lieber diese verwenden – der Typ habe es sowieso nicht im Griff.»

Weitere schlüpfrige Anekdoten – unter anderem über einen geplanten Dreier – erzählen die OASG-Besucher im Video oben. Und hey, vielleicht erkennt die Eroberung des einen Typen mit dem geplatzten Kondom ja auf diesem Weg den Vater ihres Kindes.

Video von Valentina Sproge.