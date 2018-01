Teenager sprechen über Suizid-Versuche

Nach Autounfällen ist die zweithäufigste Todesursache für amerikanische Jugendliche der Suizid, wie die «New York Times» schreibt. Auch in Europa sind Depressionen, selbstverletzendes Verhalten und in weiterer Folge Selbstmord oder versuchter Selbstmord ein immer grösser und vor allem bekannter werdendes Problem bei jungen Menschen.



Die junge Amerikanerin Jacqueline Monetta verliert vor einigen Jahren ihre beste Freundin – sie hatte den Kampf gegen ihre Depression verloren, sich selbst und damit ihr Leben aufgegeben. Als im Laufe weniger Monate fünf weitere Teenager aus ihrem Umkreis den Suizid als letzten Ausweg sehen, beschliesst Jacqueline, dass es Zeit dafür ist, etwas zu ändern.



Betroffene kommen zu Wort



«Nach Wochen voller Unverständnis, Trauer und Wut, konnte ich einfach nicht mehr. Ich brauchte Antworten und ich wusste, dass ich damit nicht alleine war», erzählt die mutige junge Frau. Sie trifft sich mit Psychologen, Ärzten, Sozialarbeitern, informiert sich über Depressionen und darüber, wie man Menschen mit suizidalen Gedanken helfen kann.



Doch das ist Jacqueline nicht genug. Sie will betroffenen Teenagern ein Gesicht und eine Stimme geben. Damit andere merken, dass es kein noch so tiefes seelisches Loch gibt, aus dem man nicht mehr herauskommen kann. Also dreht sie den Dokumentarfilm «Not Alone», der seit einigen Tagen auch international auf Netflix abzurufen ist.



Ängste, Selbstverletzung, Zukunft



Hier kommen Jugendliche aus Jacquelines Umfeld zu Wort. Jungen und Mädchen aus ihrer Schule, Nachbarschaft, aus ihrem Freundeskreis. All diese Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, leiden und litten unter Depressionen und waren alle schon an einem Punkt angelangt, an dem sie ihrem Leben ein Ende setzen wollten.



In ehrlichen, sachlichen und unaufgeregten Interviews erzählen die Teenager von ihrem Alltag, von ihren Ängsten, Träumen und Wünschen. Auch davon, wie sie sich selbst durch Ritzen, Verbrennungen oder andere Schmerzen von ihrer eigenen Existenz überzeugen wollten. Und auch von den – mal mehr, mal weniger konkreten – Plänen, sich selbst das Leben zu nehmen.



Gespräche auf Augenhöhe



Mit beeindruckenden Worten versuchen sie zu beschreiben, wie sich Depressionen für sie anfühlen: «Es ist, als würdest du ertrinken, während alle Menschen rund um dich herum ganz normal atmen können», heisst es da. Oder: «Du stehst wie an einem offenen Fenster, draussen stürmt es, Regen und Wind peitschen in dein Gesicht. Aber du kannst das Fenster einfach nicht schliessen.»



Mit «Not Alone» hat Jacqueline Monetta einen wichtigen Film gemacht, der dieses schwierige Thema auf eine unprätentiöse Weise aufgreift und dabei die Balance hält, Depressionen und Suizid weder durch zu viel Pathos zu romantisieren und verklären, noch durch ausufernde wissenschaftliche Analysen zu viel Distanz zu schaffen.





Not Alone — Trailer from Not Alone Documentary on Vimeo.





Auch du bist nicht allein! Wenn du jemandem zum Reden brauchst – melde dich vollkommen kostenlos und anonym beim Beratungstelefon für Kinder und Jugendliche unter der Nummer 147. Dein Anruf erscheint nicht auf der Telefonrechnung deiner Eltern! Auch «Die Dargebotene Hand» unter der Nummer 143 ist rund um die Uhr für dich da.