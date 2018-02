Vom muslimischen Gangster zum jüdischen Rapper

Es gab da diesen Wendepunkt. Diesen Tag, an dem er wirklich um sein Leben bangte und nur noch betete. Die Polizei suchte ihn, nachdem eine befeindete Gang ihn fälschlicherweise wegen Waffenbesitzes und Mordes angeschmiert hatte. Ein Bekannter von ihm wurde in einem Nachtclub erschossen und dessen Freunde schworen Vergeltung. Es war ein Bandenkrieg, wie man ihn wohl aus dem Fernsehen kennt. Für D.Black (31) war es jedoch die Realität. D.Black erzählt seine Geschichte in einem kleinen Cafè bei ihm um die Ecke, in einer jüdisch-konservativen Nachbarschaft in Jerusalem. Hier lebt er seit 2013 mit seiner Frau und seinen vier Kindern als ultra-orthodoxer Jude unter seinem neuen Namen: Nissim Baruch Black.

Nissims Leben ist geprägt von der Suche nach Halt und Antworten. Sein muslimischer Grossvater betete mit ihm fünfmal täglich, damals bezeichnete sich Nissim als gläubiger Moslem. Der Glaube gab ihm Stabilität während einer turbulenten Kindheit: Seine Eltern nahmen Drogen, er selbst rauchte mit neun Jahren Gras. So sehr ihn beide Elternteile diesbezüglich negativ geprägt haben, so waren sie diejenigen, die ihn an die Musik herangeführt hatten.



Beide waren Musiker, Hip-Hop-Künstler. Sein Vater Rapper, seine Mutter war Teil einer Hip-Hop-Girlband. Nissims Suche nach «innerem Frieden», wie er es nennt, führte ihn als Teenager zu Jesus, zum religiösen Christentum. Als Nissim 19 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter an einer Überdosis. Er verlässt seinen Heimatort Seattle und zieht nach New York, um seine Musikkarriere voranzutreiben.

«Slim Shady Records» und The Game

Er war in der Szene schon damals kein Unbekannter. Angekommen in New York führte er unter anderem Gespräche mit Eminems Plattenfirma «Slim Shady Records». Er lebte das Hip-Hop-Leben, produzierte den Song «Taped Conversation» für The Game und wurde populärer. Aber mit steigender Popularität kamen auch Neid und Missgunst. In einem Rap-Battle wurde Nissim angefeindet und herausgefordert. Sein Stolz war gekränkt und er antwortete. Aus diesem musikalischen Krieg entwickelte sich dann die Situation im Nachtclub und ihre Folgen.

Auf der Suche nach Spiritualität und Antworten fing Nissim an, sich für die jüdischen Lehren zu interessieren und begann, die Torah zu studieren. Acht Stunden täglich verbrachte er mit dem Torah-Studium, googelte sich von einer Frage zur nächsten und wandte sich schliesslich an einen Rabbiner. Zweieinhalb Jahre lernte er alles was er wissen musste und wollte, und trat schliesslich zum Judentum über. Immer an seiner Seite: Seine Frau Adina, mit der er zusammen ist, seitdem er 17 war.

Eurovision für Israel

Nissims Geschichte hat ein grosses Publikum in Israel erreicht und faszinierte die Nation, als er sich in der Casting-Show «Kohaw Nolad» (Hebräisch für «Ein Star wurde geboren») der Jury stellte, um für Israel am Eurovision Song Contest teilzunehmen. Ein Afroamerikaner in schwarz-weissem Gewand, wie es die Ultra-Orthodoxen tragen, hatte den Überraschungseffekt, den sich die Produzenten der Show erhofft hatten. Nissim selbst war derjenige, der sich entschied, nach einer Runde die Sendung zu verlassen.

Nissim braucht die Eurovision für seine Karriere nicht. Sowohl heute wie auch früher verdient er mit Hip Hop seinen Lebensunterhalt. Er reist für Konzerte um die Welt, von den USA nach Grossbritannien. Während er früher über das Gangsterleben rappte, so stehen heute religiöse Inhalte im Vordergrund. Es liegt nah, sich zu fragen, ob Nissim verrückt sei. Oder «meschugge», wie man auf Yiddisch sagt. Und ja, anfangs habe man ihm unterstellt, etwas meschugge zu sein. «Aber mein Umfeld merkte schnell, dass ich es ernst meine», sagt er. «Heute freut sich meine Familie mit mir, dass ich meinen inneren Frieden und ein Zuhause gefunden habe.»