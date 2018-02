Die heissesten Verbrecherinnen der Welt

Wenn wir eines von Jeremy Meeks – dem wohl erotischsten Verbrecher aller Zeiten – gelernt haben: Illegaler Waffenbesitz und schwerer Diebstahl sind halb so schlimm, wenn du aussiehst wie eine Mischung aus griechischem Gott, Schwulenporno-Darsteller und gefallenem Engel. Internationaler Fame, lukrative Modelaufträge und Millionen auf dem Konto warten sehnsüchtig darauf, dich nach deiner Zeit im Knast begrüssen zu dürfen.



Kriminell sexy



Spass beiseite. Natürlich ist es nicht erstrebenswert, eine kriminelle Karriere einzuschlagen – auch dann, wenns bei Heidis GNTM-Casting nicht so klappen wollte und man verzweifelt auf der Suche nach Aufmerksamkeit und Anerkennung ist. Merkt euch, Kinder: Verbrechen = schlecht. Schlechtes Verhalten feiern = moralisch verwerflich.



Das sollte uns allen klar sein. Und trotzdem: «Mugshawtys» trenden momentan auf Instagram, Twitter und Facebook. Hinter diesem halblustigen Wortspiel verbergen sich Accounts, die sogenannte Mugshots – also erkennungsdienstliche Polizeifotos – von Verbrecherinnen mit insgesamt weit mehr als 150'000 Fans und Followern teilen. Warum? Weil all die abgebildeten Damen eine Gemeinsamkeit haben: Sie sind kriminell und sehen dabei unglaublich gut aus.



Schande über uns



Einen tieferen Sinn hat das alles nicht. Es geht bei «Mugshawtys» schlicht und ergreifend darum, eine Sammlung von Bildern der heissesten Verbrecherinnen bestaunen zu können. Wobei die Schwere der begangenen Gesetzesbrüche hier stark variiert. Die Bandbreite geht hier von Ruhestörung über Fahren ohne Führerschein bis hin zu bewaffnetem Raubüberfall und Kindesentführung.



«Nicht cool, Ladys! Eure Mütter sind bestimmt nicht stolz!», rufen wir mahnend und heuchlerisch, während wir uns der Faszination nicht entziehen können und uns durch hunderte Polizeifotos von bildhübschen Frauen klicken, die alle mindestens einmal im Leben verhaftet wurden. Sorry dafür.