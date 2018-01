Google-Entwickler klagt wegen Männer-Diskriminierung

Nachdem James Damore vergangenen Sommer seine Position als Software-Entwickler bei Google verlor – weil er medienwirksam seine Meinung unter anderem über den geringen Anteil an Frauen in der Tech-Branche (Frauen seien biologisch einfach nicht so weit entwickelt wie Männer) kundgetan hatte – verklagt der Amerikaner jetzt seinen ehemaligen Arbeitgeber.



Verletzte Männerehre?



Seine Rechtsvertretung, die Kanzlei Dhillon Law Group, teile per Pressekonferenz mit, dass ein Prozess wegen Diskriminierung angestrebt werde. Und zwar Diskriminierung gegen weisse, konservative, heterosexuelle Männer. Diskriminiert von Google würden nicht nur ihr Mandant, sondern auch andere Männer kaukasischer Herkunft mit «konservativen politischen Ansichten».



Die weissen Herren würden «geächtet, heruntergemacht und bestraft», heisst es. Viel konkreter wird es erstmal nicht. «Google wendet illegale Einstellungsquoten an, um den erwünschten Prozentsatz von Frauen und bevorzugten Minderheiten zu erfüllen», heisst es nicht sehr spezifisch in der Klage.



James Damore fühlt sich jedenfalls in seiner weissen, konservativen, Heteromann-Ehre verletzt und kämpft gegen dieses Unrecht mit einer Armada von Anwälten an. Sexismus und Diskriminierung gibts eben auch andersrum, scheint seine Devise zu sein.



