«Ich hab mal betrunken ein Boot geklaut»

Falls du Tom Grennans Hit «Found What I've Been Looking For» noch nicht kennst, hier eine kleine Warnung: Du wirst den Song nie wieder aus dem Ohr bringen. Der 22-jährige Singer-Songwriter steht kurz vor dem Release seines Debüt-Albums und wird bereits jetzt in ganz Europa gehypet.

Dabei basiert seine Karriere auf einer Schnapsidee: «Ich hab zum ersten Mal getrunken und an einer Party Karaoke gesungen», erzählt uns Grennan. «Am nächsten Tag haben mich Jungs aus der Schule gefragt, ob ich in einer Band singen möchte.» Ein paar Jahre später ist er als Solokünstler auf Tour und spielt im Zürcher Papiersaal seine erste Schweizer Show.

«Wir haben gestern gefeiert»

Alkohol spielt auch heute noch eine nicht zu unterschätzende Rolle im Leben des Sängers. Als wir ihn treffen, lümmelt er im Backstage auf der Couch rum. «Wir haben gestern ziemlich übel gefeiert», sagt er. Seine Instagram-Story verrät uns, dass in der Nacht zuvor Shots geflossen sind. «Ich trinke schon gerne», gibt Grennan schliesslich zu.

Jedoch gehen nicht alle versoffenen Nächte so glimpflich aus. «Ich hab schon viele dumme Dinge angestellt, während ich betrunken war», erzählt er. «Einmal haben wir ein Boot geklaut.» Wie die Geschichte ausging und was Grennans Mittel gegen den Kater ist, erfährst du im Video oben.

Video von Valentina Sproge.