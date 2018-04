Keine Katze ist hasserfüllter als Loki

Blickt man in die Augen des rosafarbenen, nackten Loki, weiss man sofort: In dieser Katze steckt die Seele eines verbitterten alten Mannes, der sich die «guten alten Zeiten» zurückwünscht und kleine Kinder anschreit, wenn sie seinen Rasen betreten.



Der kanadische Sphynx-Kater, der – entgegen allem, was seine teuflische Miene ausdrücken mag – glücklich und zufrieden mit Frauchen Sara Anderson und deren Freund Brent in Syracuse, New York lebt, ist ein aufstrebender Star in der Welt der Internet-Celebrity-Tiere.



Geborenes Topmodel



Mit seinen rund 65'000 Abonnenten auf Instagram ist Loki zwar noch ein gutes Stückchen vom Superfame seiner grössten Konkurrentin Grumpy Cat (2,4 Millionen!) entfernt, steht ihr in Sachen Welthass im Gesicht jedoch in nichts nach. Ganz im Gegenteil: Verglichen mit Loki wirkt Tardar Sauce – wie Grumpy Cat mit bürgerlichem Namen heisst – wie ein gutmütiger Engel, dessen Alltag daraus besteht, Zuckerwatte zu essen und fröhliche Lieder zu trällern.



«Diese Katze hat mehr Persönlichkeit als alle anderen Tiere, denen ich je begegnet bin. Wir sind unzertrennlich, wir sind beste Freunde!», betont Besitzerin Sara, die den Kater mit dem wohl bösesten Gesicht aller Zeiten zu Halloween 2014 adoptierte. Seitdem posiert die Nacktkatze beinahe täglich und vor allem höchst geduldig in verschiedenartigsten Outfits (von lächerlich bis ziemlich fresh) vor Saras Kamera.



Besser als Antidepressiva



«Loki hat mir geholfen, wieder kreativer und optimistischer zu werden, nachdem ich in einer langen Depressionsphase war, aus der ich mich nicht selbst befreien konnte», schwärmt die stolze Sphynx-Mama. «Ich werde Loki für immer dankbar sein und seine Freundschaft und Loyalität nie vergessen. Er ist wirklich einzigartig.»



Einzigartig trifft es ganz gut. Wir dürfen gespannt sein, wie lange es noch dauern wird, bis die wohl hasserfüllteste Katze aller Zeiten die Weltherrschaft an sich reisst.