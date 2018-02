Logan Paul quält Fische und schiesst auf Ratten

«Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert», heisst es. Allem Anschein nach hat Youtube-Millionär und Skandalnudel Logan Paul diesen Ausspruch für sein Leben nach «Suicide-Forest-Gate» gepachtet. Der Internet-Superstar beschwor mit seinem respektlosen, rassistischen Videoclip im japanischen «Selbstmordwald» einen gigantischen Shitstorm herauf und hat anscheinend nicht die Absicht, sich aus diesem zu befreien.



Erst jammern, dann Besserung geloben



Mit bescheuerten Prank-Videos und dummer Macho-Attitüde kommt man anscheinend trotz wenig Talent zu Fame und Cash. Aber wehe, man legt sich mit der mächtigen Liga der Political-Correctness-Lobby an. Der Backlash war so stark, dass sich der sonst so selbstüberzeugte Typ für einige Zeit zuhause versteckte, halbherzig entschuldigte und danach darüber jammerte, dass die ganze Welt so böse und gemein zu ihm sei. Boo-fucking-hoo.



Pauls Rückkehr aufs Youtube-Parkett erfolgte dann erst letzte Woche in Form eines überraschend sensiblen und korrekten Aufklärungsvideos zum Thema Suizid. Alles schön durchinszeniert – inklusive Versprechen, von nun an eine mitfühlendere und bedachtere Person zu sein. Vorbildlich!



Wie ein Wahnsinniger



Und um gleich aller Welt zu beweisen, wie erwachsen und sensibel er jetzt ist, quält er in seinem aktuellen Vlog gleich einen Fisch aus seinem Koi-Teich, den er aus dem Wasser nimmt und an Land «wiederbeleben» möchte. Anschliessend schiesst er einfach mal mit einem Elektroschocker auf zwei tote Ratten, die es gewagt haben, in seiner 6.5-Millionen-Villa zu sterben.



«Keine Ratte kommt in mein Haus, ohne getasert zu werden!», brüllt der in Ungnade gefallene Social-Media-Star wie ein Wahnsinniger, während er wiederholt auf die leblosen Körper der Nagetiere schiesst. Seine schockierte Assistentin ruft nur «Wieso?!» und ist sichtlich irritiert. Ist das der neue, sensible und erwachsene Logan Paul? Finden wir das gut? Immerhin sind die Ratten ja schon tot und Menschen sind sie auch nicht.



Wenn PETA mal nicht übertreibt…



Lisa Lange, Vizepräsidentin der Tierrechtsorganisation PETA, findet: Fuck you, Logan Paul! «Diese Art von Content hat keinen Platz auf Youtube oder anderen Plattformen. Paul Logans Verhalten desensibilisiert junge Menschen gegenüber Tierquälerei. PETA fordert Youtube dazu auf, das entsprechende Video sofort zu sperren.»



So bizarr die Aktionen und Forderungen von PETA oft auch sein mögen – in diesem Fall steht das Internet ganz hinter der Organisation. «Youtube, kannst du bitte einfach den Kanal von diesem Typen löschen?», schreibt etwa der Twitter-User Hugotistical. Userin Karmelakarolina drückt sich gleich drastischer aus: «Wieso ist Logan Paul überhaupt noch relevant? Er hätte spätestens seit dem Suizid-Video weg vom Fenster sein sollen. Und jetzt dieser Bullshit mit der Ratte? Nein danke. Youtube, mach endlich was!»