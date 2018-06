Schaffhausen hat die höchsten Pizzatürme

Pascal, wir sind jetzt in der Pizzeria Romana in der Altstadt, und es gibt endlich etwas zu essen. Was bedeutet diese Mahlzeit für dich?

Feierabend!

Die meisten Menschen haben jetzt bereits gegessen. Was bringt dich um diese Zeit noch in eine Pizzeria?

In der Eventbranche hat man meist erst mitten in der Nacht Feierabend – wenn das Konzert oder die Party vorbei ist. Ich arbeite als Chef de Bar, in der Hallenbetreuung und der Administration. Da kommt schon einiges zusammen, und plötzlich ist es Mitternacht. Was hast du heute gemacht? Die Band betreut, die bei uns gespielt hat. Den Musikern gezeigt, wo das WC ist, dafür gesorgt, dass sie rechtzeitig auf der Bühne sind, und den Kühlschrank mit ihren Extrawünschen gefüllt. Mit veganen Plättli und Kokoswasser zum Beispiel. Feierabend hab ich erst, wenn sie weg sind. Je nachdem, wie lange sie noch mit Groupies flirten, dauert das länger. Und manchmal muss ich warten, bis der Leadsänger eine aufgegabelt hat.

Was für eine Pizza nimmst du?

Wenn es frische Pilze gibt, immer eine Pizza Funghi. Dazu trinke ich ein Bier, das ich von der Arbeit mitgenommen habe.

Womit assoziierst du Late Night Food?

Mit Pizzaessen in der Nacht am Ufer des Rheins. Wenn es früh am Morgen wird, mit Besuchen im Bahnhofslädeli, wo ich dann eventuell doch ein Schinkengipfeli kaufe, obwohl ich sonst versuche, kein Fleisch zu essen.

Mit wem gehst du essen, wenns bereits sehr spät ist?

Allein. Aber ich denke immer daran, meiner Freundin etwas mitzubringen. Das lege ich dann auf den Tisch in der Küche, damit sie es sieht, wenn sie aufsteht.

Was gefällt dir am Essen in der Nacht?

In der Nacht sind andere Sachen erlaubt als am Tag. Tagsüber ernähre ich mich ausgewogen, meist esse ich in der Kammgarn-Beiz, da gibt es jeden Tag ein anderes Mittagsmenü. In der Nacht darf man eher Regeln brechen.

Mit wem würdest du gerne einmal einen Late Night Snack essen? Und wo?

Mit Donald Trump. Der wäre vielleicht ganz lustig und erträglich, wenn er angetrunken eine Pizza auf der Strasse essen würde. In Schaffhausen könnte er das auch wirklich machen, weil Schaffhauser so zurückhaltend sind. Ganz nach dem Motto: «Alle wissen alles, aber niemand sprichts an.»

Was machst du mit den Rändern?

Die esse ich auch, aber nachher. Ich möchte nur nicht riskieren, dass ich den belegten Teil nicht fertig essen kann, weil ich schon satt bin.