Vater bestraft Tochter mit Kurzhaarschnitt

Was als schöne Überraschung für eine Teenagerin aus Fostoria, Ohio beginnt, entwickelt sich schnell zum Albtraum mit Kurzhaarschnitt. Um ihrer Tochter einen sehnlichen Geburtstagswunsch zu erfüllen, erlaubt Christin Johnson ihrer Tochter Kelsey, sich endlich blonde Highlights in ihre schönen, langen Haare färben zu lassen.



Strähnchen vs. Knast-Styling



Doch das Glück ist nicht von langer Dauer. Als Kelsey wenige Tage später von einem Besuch bei ihrem leiblichen Vater und dessen Lebensgefährtin zurückkehrt, erkennt die Mutter ihre Tochter kaum wieder: Weinend, mit Kurzhaarschnitt und schwer verstört sieht die junge Ex-Blondine nicht mehr aus wie das selbstbewusste, hübsche junge Mädchen – sondern eher wie eine klischeehafte Statistin einer Frauenknast-Serie.



Löwenmama Christin weiss sich in ihrem Schock nicht anders zu helfen, als über Facebook ihrem Ärger kund zu tun und Bilder im Vorher-nachher-Vergleich zu posten: «So sah meine Tochter noch am Sonntag aus. Die anderen beiden Bilder zeigen, was ihr angetan wurde, bevor sie zu mir zurückgekommen ist … und das alles nur, weil ich ihr zum Geburtstag Strähnchen verpasst habe!»







Der Beitrag geht sofort durch die Decke, wird innerhalb weniger Tage 25'000 Mal geteilt und ruft zusammen fast 40'000 Reaktionen und Kommentare auf den Plan. Die überwältigende Mehrheit findet tröstende Worte für das Mädchen («Sei stark und feiere deinen neuen Look. Ich hoffe, deine Haare wachsen schnell zurück und sehen dann sogar noch besser aus als davor!») und lässt kein gutes Haar am strähnchenhassenden Vater mit den fragwürdigen Erziehungsmethoden: «Wie kann ein Vater so herzlos sein? Man sollte ihn wegsperren!», heisst es da unter anderem.



Kelsey kann wieder lächeln



Auch die lokalen Behörden haben mittlerweile von der Sache Wind bekommen. So ermitteln laut «Fox 8 News» das Jugendamt und die örtliche Polizei in dem Fall. Kelseys Vater und seine Freundin, die bei der Feuerwehr aktiv sind, sollen zwischenzeitlich von ihren Jobs freigestellt worden sein. Offizielle Statements wollen die Beiden (noch?) nicht abgeben.



Für die junge Kelsey gibt es aber immerhin schon wieder einen Grund zu strahlen: Das Team eines Friseursalons in ihrer Heimatregion ist von ihrer Geschichte zutiefst gerührt und laden die frischgebackene Bürstenschnitt-Trägerin ein, sich eine handgefertigte Perücke auszusuchen: «Damit du dein Lächeln zurückbekommst und dich wieder wie du selbst fühlen kannst.»