Nie wieder Gemüse schnippeln – yay!

Es handelt sich wohl um die grösste kulinarische Revolution seit der Erfindung der Mikrowelle: «Cooking With Your Mouth» – ein völlig neuer Weg des Kochens.

Zugegeben: Eigentlich ist die Methode ziemlich ekelhaft und wahrscheinlich auch nicht besonders gesund – aber immerhin effizient, weil du danach nicht ganz so viel abwaschen musst. Statt all die Zutaten mühsam zu zerkleinern, kaust du sie einfach, bevor du sie in die Pfanne wirfst.

Eine Truthahnfüllung aus dem Mund

Im Video von Nathan Ceddia, einem australischen Künstler, der in London lebt, sehen wir eine Frau, die auf ebendiese Weise die Füllung für ihren Weihnachtstruthahn herstellt. Unter anderem zerkaut sie eine rohe Zwiebel, eine Knoblauchzehe und Rüebli. Das alles wäre ja noch halbwegs akzeptabel – so richtig abstossend wird das Video ungefähr ab dem rohen Ei, welches die Köchin ebenfalls in ihrem Mund ... zerkleinert? ... erwärmt? Okay, wir wissen auch nicht genau, warum das Ei ihren Mund passieren muss.

via GIPHY

Wenn du an dieser Stelle noch nicht ausgestiegen bist, hältst du die Butter auch noch aus. Nach der Ceddia-Methode muss selbstverständlich auch diese im Mund geschmolzen werden.

via GIPHY

Ihre mundgemachte Truthahn-Füllung zermantscht die Köchin im Anschluss zu einem abscheulichen Brei, der an eine Perversion von Guacamole erinnert. Die Sauce stopft sie dann in den Anus des Vogels und ab damit in den Ofen. Wem das Festmahl serviert wurde, wissen wir nicht wollen wir gar nicht wissen.

«Jeden Tag ein neuer Food-Trend»

Falls du dich fragst, was für ein krankes Schwein hinter der Idee steckt: Nathan Ceddia führt immer wieder grenzwertige Experimente mit Nahrungsmitteln durch. Unter anderem liess er schon Models ihre haarigen Ärsche in Torten setzen und fotografierte das Ganze.

«Das Internet und die sozialen Medien haben unsere Einstellung dramatisch verändert», schreibt Ceddia auf seiner Website. «Jeden Tag jagen wir einem neuen Food-Trend hinterher. Die Frage ist: Essen wir zu viele Cyber-Snacks?» Das Ziel von Videos wie «Cooking With Your Mouth» ist offenbar also nicht nur pure Provokation – der Künstler persifliert damit unser Verhältnis zum Essen.