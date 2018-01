K.I.Z wollen keine Männer an ihren Shows

Seit Jahren veranstaltet die Deutschrap-Formation K.I.Z Konzerte, die nur für ein weibliches Publikum gedacht sind: Immer am 8. März, dem Weltfrauentag, ziehen sie sich selbst Frauenkleider an und treten in Berlin auf – Männer müssen draussen bleiben.

Dieses Konzept weiten K.I.Z nun aus und gehen auf «Nur für Frauen»-Tour: Zu den insgesamt acht Shows haben explizit nur Frauen Zutritt. Auch beim Auftritt im Zürcher Dynamo am 6. März wirst du nicht reinkommen, wenn du einen Penis hast.

«Das wird knallhart umgesetzt»

In den Kommentaren zur Ankündigung der Tour regen sich die Männer natürlich fürchterlich auf. «Das was ihr macht, ist Diskriminierung! Dafür wollen wir auch ein Konzert nur für Männer!!!!», heisst es etwa unter dem Facebook-Post. K.I.Z reagieren gewohnt bissig: «Wir haben nichts gegen Männer, aber die sollen da bleiben, wo sie herkommen.»

Christian Gremelmayr veranstaltet die Show im Dynamo für Mainland Music. Gegenüber Tilllate bestätigt er, dass du als Mann keine Chance haben wirst, reinzukommen: «Das wird knallhart so umgesetzt», sagt er. Da nütze auch eine Verkleidung oder rasierte Beine nichts: «Klar, abtasten werden wir niemanden und ein sehr androgyner Typ könnte es eventuell schaffen. Grundsätzlich wird die Regel aber sehr strikt eingehalten.»

«Spass ohne Belästigung»

Angst vor einem Backlash hat man bei Mainland Music nicht. Mit Männern, die sich wider besseren Wissens ein Ticket kaufen und dann vor der Venue bleiben müssen, rechnet Gremelmayr nicht: «Es steht überall der klare Hinweis, dass du als Mann keinen Zutritt haben wirst. Und ich glaube, K.I.Z-Fans darf man zutrauen, dass sie sich genügend damit befassen», sagt er. Wer trotzdem nichts von der Regel mitbekommt, könne sein Ticket im Zweifelsfall wohl auch noch vor dem Dynamo loswerden – die Show werde sowieso ausverkauft sein. Genauso wie der Rest der Tour.

Allgemein begrüsst Mainland Music das Engagement: «K.I.Z war schon immer eine politische Band und mit der Tour geben sie ein Statement ab: Dass Frauen für einmal auch ihren Spass haben dürfen, ohne Belästigung fürchten zu müssen.»

Doch was ist mit Besuchern, die sich selbst als Transgender identifizieren? Hier werden die Regeln leicht schwammig: «Das wurde nicht konkret abgesprochen, deshalb haben wir dazu keine klaren Anweisungen», sagt Gremelmayr. «Ich denke aber schon, dass eine wahre Transfrau reingelassen wird.»

Sogar die Security ist weiblich

Mainland Music beteiligt sich auch gleich selbst am Konzept und bietet für die Show nur weibliche Mitarbeiter auf: «Unser ganzes Team, das für die Show zuständig ist, besteht nur aus Frauen», so der Veranstalter. «Das ist relativ ungewöhnlich: Die Security etwa ist eine typische Männerdomäne – wir biegen das aber so hin, dass es ein reines Frauenkonzert wird.»

Von K.I.Z erhofft er sich eine ebenso konsequente Umsetzung: «Ich bin gespannt, ob das Team der Band – ihre Tontechniker und so weiter – auch nur aus Frauen besteht. Ich finde: Wenn, dann müssten sie das ebenfalls durchziehen.»