Wie schwierig ist es, aus der Kirche auszutreten?

«Ich bin zwar in der Kirche aber ich glaube nicht an Gott» – ein Satz, den ich immer wieder aus meinem Umfeld höre. Insbesondere Jugendliche können mit dem christlichen Glauben wenig anfangen. Und trotzdem schaffen sie es nicht, der Kirche den Rücken zu kehren.

Aber warum eigentlich? Plagt all meine Atheisten-Freunde das schlechte Gewissen? Fehlt ihnen der Mut, die Institution zu verlassen, obwohl sie höchstens zu Weihnachten mal zum Gottesdienst gehen und während der Predigt heimlich Instagram checken? Oder liegt es daran, dass ein Kirchenaustritt im ersten Moment nach unglaublich viel administrativem Aufwand klingt?

Du brauchst nur einen Brief

Eins vorweg: Falls du dich tatsächlich vom christlichen Glauben abwenden möchtest, ist das ein Kinderspiel. Google einfach mal «Kirchenaustritt» – es gibt mehrere eigene Plattformen, die dir bei deinem Vorhaben behilflich sind. Kirchenaustritt Schweiz etwa bietet dir direkt online alle nötigen Dokumente an. Allerdings kostet das etwas, was selbst die Kirche als Abzocke bezeichnet. Eigentlich ist der Austritt nämlich kostenlos.

Grundsätzlich braucht es nichts weiter als einen eingeschriebenen Brief, den du deiner Kirchgemeinde mit Kopie an das Steueramt zuschickst. Eine Vorlage dazu findest du bei der Freidenker-Vereinigung. Sobald das Schreiben bei der Kirchgemeinde eintrifft, bist du offiziell konfessionslos – und zack, sparst du jedes Jahr ein paar hundert Franken Steuern.

Manche machen es dir schwer

Natürlich findet es die Kirche, naja, nicht unbedingt cool, wenn ihre Schäfchen das Weite suchen und dadurch jährlich etwas weniger Kohle in die Kasse fliesst. Deshalb gibt es Gemeinden, in denen sie versuchen wird, dir den Austritt zu erschweren. Falls du in deinem Brief etwas nicht ganz korrekt ausfüllst, können das die Angehörigen der Institution als Grund nutzen, deinen Austritt nicht zu bestätigen. Du solltest also sorgfältig sein und im Zweifelsfall nachhaken, bis du die schriftliche Bestätigung in der Hand hältst.

Es kann ausserdem passieren, dass dich der Pfarrer zu einem Gespräch bittet – rechtlich gesehen bist du dazu aber keinesfalls verpflichtet. Wenn du keinen Bock darauf hast, kannst du die Bitte also einfach ignorieren und auf deinem Austritt bestehen.

Der Wiedereintritt ist kein Problem

Die Konsequenzen eines Austritts bleiben überschaubar. Deine Entscheidung ist nicht einmal endgültig – du könntest jederzeit wieder eintreten. Zum Beispiel wenn du unbedingt kirchlich heiraten möchtest. Dafür musst du nämlich Mitglied sein. Der Friedhof steht dir jedoch weiterhin offen: Um zu sterben brauchst du die Kirche nicht und Friedhöfe sind staatliche Institutionen – jeder hat das Recht, sich dort beisetzen zu lassen.

Der offensichtliche Vorteil: Sobald dein Austritt bestätigt wurde, bezahlst du keine Kirchensteuer mehr. Je nachdem wie viel du verdienst, ist das ein ordentlicher Batzen. Um doch noch etwas für dein Seelenheil zu tun, kannst du den Betrag nun an eine wohltätige Organisation spenden. Fair enough.

Ein Drittel tritt aus, weil sie nicht mehr glauben

Wir haben bei einige Kirchen zum Thema Austritte angefragt. «Wir können unsere Mitgliederzahlen ungefähr halten», schreibt etwa Thomas Uhland, Kommunikationsverantwortlicher der römisch-katholischen Landeskirche Bern. «In den letzten Jahren gab es sogar eine leichte Steigerung.» Dies liege jedoch vor allem an Migranten, bei denen die Katholiken den grössten Anteil ausmachen würden.

Konkrete Daten finden sich in der Kirchenstatistik des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts. Demnach variieren die Austritte je nach Kanton und Jahr stark. In ländlichen Regionen bleiben mehr Leute in der Kirche als in urbanen Gebieten, ausserdem sind die Katholiken etwas treuer als Anhänger des evangelisch-reformierten Christentums.

Besonders interessant sind die Angaben zu den Gründen: Nur 8.3 Prozent der 15- bis 24-Jährigen treten aus, um Steuern zu sparen. Über 30 Prozent dieser Altersgruppe geben an, dass sie nicht mehr glauben – oder gar nie einen Glauben hatten.