Kriegst du Stress wegen Kiffer-Fotos auf Facebook?

Derzeit macht ein Foto eines angeblichen Briefs der Polizei Hamburg die Runde. «Durch Internetrecherche wurde bekannt, dass Sie gegen das BTMG verstossen haben, indem Sie Joints in Bildern (Facebook) aufzeigten», schrieben die Ordnungshüter. Gegenüber dem Szene-Magazin «grow.de» bestätigte eine Sprecherin der Polizei, dass «das Veröffentlichen von Bildern mit rauschgiftverdächtigen Substanzen einen Anfangsverdacht begründet». Und auch auf Twitter erläutert die Polizei, dass ein Strafverfahren in solchen Fällen nicht auszuschliessen sei.

Heisst das nun, wir können künftig nicht mehr mit unseren selbstgebastelten Bongs im MacGyver-Style oder dem angeblich längsten Joint der Welt auf Facebook posieren? Bedeutet die das Aus für all die coolen Kiffer-Girls auf Periscope und für die Dudes, die mit Koks-Linien Smileys gestalten und diese auf Instagram stellen? (Ja, das gibts.).

Keine aktive Fahndung auf Social Media



Die Kantonspolizei Zürich betreibt keine aktive Fahndung auf Social Media, was den Konsum von Betäubungsmitteln betrifft. Bestehe jedoch ein laufendes Verfahren, könnten aufgrund eines Social-Media-Checks potentiell Konsequenzen folgen. Bei der Kantonspolizei Bern sieht das ähnlich aus: Es sei nicht auszuschliessen, dass aufgrund eines Social-Media-Posts ein Verfahren eröffnet würde – aktive Fahndung wird in diesem Bereich aber keine betrieben.

Das heisst jedoch nicht, dass man auf Social Media tun und lassen kann, was man will. Die KaPo Bern nennt etwa Raserei als Beispiel für einen Tatbestand, dem aufgrund von Videos nachgegangen werden kann. Und gegen Ende des vergangenen Jahres gab es bei der Kantonspolizei Zürich gleich zwei Fälle, in denen Menschen auf Facebook Andeutungen oder gar Drohungen im Bezug auf einen möglichen Amoklauf machten. Die Polizei ermittelte in beiden Fällen.

Das heisst: Bisschen Nachdenken vor dem Posten schadet nicht – auch wenn ihr wegen euren Jointbildern wahrscheinlich (!) keinen Stress bekommen dürftet.