Lapdance und Bromance statt Dschungelcamp

Nachdem meine Kollegen für mich beschlossen hatten, mir die Fernbedienung – und damit das «Dschungelcamp»; eines meiner persönlichen TV-Highlights des Jahres – zu entreissen, durchlebte ich innerhalb kurzer Zeit verschiedenste Emotionale Stadien.



Theater statt Dschungelcamp



Wut, Unverständnis, Resignation. Während Natascha Ochsenknecht eine Schweinevagina verspeiste, will man mich in die Hallen der Zürcher Gessneralllee schicken, um Kultur zu tanken. Meine Einwände, dass das jährliche Promi-Spektakel auf RTL ja wohl zum grössten Popkulturgut unserer Zeit gelte, werden rigoros abgeschmettert und so finde ich mich beim internationalen Bühnenkunst-Festival «Keine Disziplin» wieder.



Treue Leser erinnern sich vielleicht den Artikel, den ich zum Auftakt meines «Trash-TV-Detox» geschrieben habe. Kurz zusammengefasst: Bizarr, teils etwas unangenehm – aber insgesamt ziemlich beeindruckend. Mein Beschluss steht also fest. Ich will auch den Rest der Woche durchziehen. Theater statt Dschungel – here I come!



Bereit für Disziplinlosigkeit



Mittlerweile fühle ich mich wie ein alter Theater-Profi. Immerhin habe ich irre Nageldesigner, rülpsende Belgier und aggressive Wahrsagerinnen überlebt. Bereit für neue Abenteuer rackere ich mich fröhlich-motiviert durch das ganz schön breitgefächerte Programm von «Keine Disziplin» – das seinen Namen alle Ehre macht.



«Es ist ein Festival für internationale, freie, darstellende Kunst, bei dem Künstlerinnen aus aller Welt ihre frei produzierten, unabhängigen Theater-, Tanz und Bühnenarbeiten zeigen können», erklärt Dominik Müller, Dramaturg und Kurator, passend. «Der Name kommt daher, dass es ein bisschen die Genre-Grenzen sprengt und sich nicht so einfach einordnen lässt.»



Feministischer Lapdance und Testosteron-Überdosis



Mit meiner Begleitung (ganz alleine traue ich mich dann doch nicht) sehe ich bei bei «Mothers of Steel» zwei Damen aus dem osteuropäischen Raum eine Stunde lang beim hysterischen Weinen zu und irre in der «Hall06» des belgisch-niederländischen Künstlerkollektivs TAAT durch eine Art avantgardistischen Darkroom.



Während meine Kollegin sich bei der Künstlerin Rosana Cade einen feministischen Lapdance holt, durchlebe Ich ich pubertäre Identitätskrisen der vor Testosteron nur so strotzenden Bromance-Story «Normcore» und feiere das 5-Jahres-Jubiläum der Vergewaltigung von Samira Elagoz unter dem Motto «Cock, Cock... Who's there?».





Cock, Cock Who's There? Oslo trailer from Sara Wegge on Vimeo.



Keine Frage: Nicht alle Stücke hinterlassen den gleichen emotionalen Eindruck, nicht jede der Vorstellungen verlasse ich mit einem guten, angenehmen Bauchgefühl. Ein paar der Performances finde ich ziemlich anstrengend, langweilig oder auch nur blöd, dass ich sie sofort wieder vergesse – oder vergessen möchte. Vielleicht verstehe ich sie auch einfach nicht. Der grosse Teil des Programms hinterlässt jedoch einen stark bleibenden Eindruck.



Der Mut vieler Künstlerinnen und Künstler, mit dem Publikum intimste Geschichten, Gefühle und Gedanken zu teilen, sich auf der Bühne so menschlich, verletzlich und grundehrlich zu zeigen, ist unglaublich berührend. Ganz ehrlich? Ich glaube, ich bin angefixt. Vielleicht werde ich bald selbst zu einer dieser überheblichen Personen, die missbilligend den Kopf schütteln und arrogant mit ihrem Theater-Abo wedeln, während andere vom Fernsehprogramm schwärmen.