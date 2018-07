«Künstler» tötet Kakerlake auf elektrischem Stuhl

Der Bildhauer und selbsternannte Künstler Gabriel Tuazon aus der Stadt Pasig auf den Philippinen dürfte es in der nächsten Zeit nicht so einfach haben. Mit einer fragwürdigen Aktion brachte der junge Mann die halbe Netzgemeinde gegen sich auf: Er kreierte einen elektrischen Stuhl im Miniaturformat, mit dessen Hilfe er einer lebendigen Kakerlake tödliche Stromstösse versetzte.



Bizarrer Hinrichtungsprozess



Während andere kontroverse Künstler ihre Schock-Werke oft durch mehr oder weniger handfeste Argumente – die meist irgendetwas von wegen Sozialkritik und «der Gesellschaft den Spiegel vorhalten» beinhalten – verteidigen, bleibt Tuazon immerhin bei der Wahrheit. So absurd diese Wahrheit auch klingen mag.



«Es war sehr heiss draussen und ich habe mein Fenster aufgemacht. Da kam diese Kakerlake herein. Das hätte sie nicht machen sollen», erklärt der Filipino lapidar. Anstatt das Insekt lebendig wieder in die Freiheit zu befördern, konstruierte der Typ einen voll funktionsfähigen elektrischen Stuhl im Küchenschabenformat. Darauf band er die arme Kreatur fest und filmte den bizarren Hinrichtungsprozess.



Ekelhafte Leichenteile auf dem Tisch



Bizarr auch die Antwort auf die Frage, wie jemand nur auf solch eine brutale Idee käme: «Ich hätte sie auch erschlagen können, fand das aber ekelhaft. Ich wollte nicht, dass mein Tisch dadurch schmutzig wird. Also find ich die Kakerlake lebendig ein – und die Idee begann sich in meinem Kopf zu entwickeln.»



Wenig überraschend finden nicht nur Tierschützer die übertrieben grauenvolle Insektenentfernungsmethode von Gabriel Tuazon wenig erfreulich. Auf seiner Facebookseite wird er über und über mit Kommentaren zugeschüttet, die alles andere als freundlich sind: «Mit dir sollte man genauso verfahren, wie du mit dem Tier!», heisst es da etwa. Oder: «Wir Menschen können so grausam sein, wir haben unsere Menschlichkeit verloren. Wir sind schlimmer als jedes Tier.»