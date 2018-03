«Ich würde das ganze Geld aus dem Fenster werfen»

Sackgeld – quasi das bedingungslose Grundeinkommen für diejenigen, die noch zu jung für einen Job sind. Wie die Erfahrung zeigt, bezahlen die Kids damit aber keine Handyrechnungen, Kleider und ÖV-Billete, sondern verprassen ihr Geld je nach Alter für Süssigkeiten, Döner, Games und sanfte Drogen. Das Nötigste übernehmen Mama und Papa.

Das Konzept Sackgeld kannten wohl bereits unsere Grosseltern. Laut einer neuen Studie der Hochschule Luzern wäre die Zeit reif für eine Anpassung: Statt Sackgeld sollen Eltern ihren Sprösslingen jeden Monat einen «Jugendlohn» über mehrere hundert Franken geben. Damit finanzieren sie nicht einfach unnötige Dinge, sondern ihren gesamten Lebensunterhalt.

«Nach zwei Wochen wäre das Geld weg»

In unserer Redaktionssitzung zeigte sich, dass die meisten unserer Autoren dem Jugendlohn eher skeptisch gegenüberstehen. «Ich hätte das ganze Geld für irgendwelchen Quatsch aus dem Fenster geworfen», findet ein Kollege. Er behauptet, den meisten Jugendlichen würde es ähnlich gehen. Ist der Lohn dann weg, würden sie einfach wieder bei den Eltern die hohle Hand machen. «Deine Mutter wird niemals sagen, dass sie dir jetzt nix mehr gibt.»

Auch der Rest der Redaktion würde die Kohle eher verprassen: «Statt mit dem ÖV würde ich zur Schule trampen und das Geld im Ausgang ausgeben», sagt einer unserer Autoren. Andere hätten in Games und DVDs investiert oder wären wohl einfach öfter in der Stadt bei Konzerten gelandet. Eigenverantwortung in Ehren aber ganz so viel Vernunft trauen unsere Redaktorin ihrem jugendlichen Ich nicht zu: «Nach zwei Wochen wäre alles weg – und die Handyrechnung hätte ich garantiert noch nicht bezahlt.»

Wie stehst du zum Jugendlohn? Findest du die Idee sinnvoll oder glaubst du, das Geld würde verschwendet werden? Diskutier in der Kommentarspalte mit!

Video von Witek Stankiewicz.