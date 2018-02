Böhmermann schiesst erneut gegen Deutschrapper

«Du hast gut trainiert? Ich hab Polizei», rappte der deutsche Satiriker Jan Böhmermann in seinem ersten Hit als Pol1z1stens0hn und zog so das ewige Gepose deutscher Hip-Hopper durch den Dreck. Nun hat er eine neuen Song veröffentlicht.

«Recht Kommt» ist eine Liebeserklärung an das Grundgesetz. Du hast eine Knarre? Schön für dich. Böhmi hat dafür Anwälte.

Das Gejammer der Deutschrapper

«Ich zerficke euch bareback mit Judikative», so die Ansage von Pol1z1stens0hn. Breitbeinig und mit verschränkten Armen sitzt er im Gerichtssaal umgeben von Juristen. «Recht kommt – steht über Dir und lacht. Recht kommt – fünf vor zwölf per Fax in der Nacht», heisst es dann im Refrain.

Mit dem Song spielt Böhmi auf die harten Kerle des Deutschraps an, die sich in den vergangenen Monaten immer wieder lächerlich machten, weil sie sich öffentlich über Lappalien aufregten. Bushido beschwerte sich über die Post: «Service und Freundlichkeit liegen im Minusbereich!!!», schrieb er auf Twitter. Haftbefehl rastete aus, weil ihn ein Reiseveranstalter von einem Fünf- in ein Vier-Sterne-Hotel umbuchte und Sido trötzelte, weil ein Magazin seinen Hit «Mein Block» umdichtete.

«Waffen, Drogen und Straßenkämpfe waren gestern», schreibt Böhmermann in einem Facebook-Post zum Pol1z1stens0hn-Release. «Die neuen Feindbilder des Gangsterraps sind die Deutsche Post, Jahn Reisen und t3n Magazin.»



Mit «Ich Hab Polizei» schaffte es Böhmermann, alias Pol1z1stens0hn, 2015 bis auf Platz vier der deutschen Charts.