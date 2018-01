Jetzt siehst du, wer dich auf Instagram stalkt

Mit über einer halben Milliarde User zählt Instagram zu den grössten sozialen Netzwerken der Welt. Die Foto-App gilt mittlerweile als cooler als Facebook und seit der Einführung der Stories – also Fotos und Videos, die nach 24 Stunden verschwinden – wandern auch frühere Snapchat-Fans scharenweise zu Insta ab.

Diese Woche erschien ein neues Update, das es in sich hat: Einerseits wird das heimliche Stalken auf Instagram nun einfacher, andererseits kannst du dabei auch leichter ertappt werden. Wir stellen dir die wichtigsten neuen Features vor.

Du siehst, wer Screenshots von deinen Stories macht

Bisher konntest du ganz entspannt die Insta-Story deiner Freunde und Angebeteten screenshotten, ohne dass diese etwas davon mitbekamen. Das ändert sich mit dem neuen Update: Sobald du einen Screenshot einer Story machst, erhält der Ersteller eine Benachrichtigung. Bisher war das nur bei Fotos so, die in privaten Messages verschickt wurden. Auf Snapchat gab es solche Meldungen schon lange – mit den Screenshot-Benachrichtigungen kopiert Insta also einmal mehr ein Feature der Konkurrenz.

Wer war wann online?

Dieses neue Feature ist goldwert für die heimliche Überwachung deiner Liebsten: Wenn du via Instagram eine private Nachricht verschickst, siehst du neuerdings, wann dein Gegenüber zuletzt online war. Diesen Aktivitätsstatus kennen wir bereits von Whatsapp und Facebook. Künftig merken deine Freunde also, wenn du ihre Nachrichten einfach ignorierst und trotzdem auf Insta rumhängst. Die Funktion lässt sich glücklicherweise deaktivieren – dann siehst du selbst einfach den Status der anderen auch nicht mehr.

Instagram now can see who is active ? pic.twitter.com/OgyRBN1JZP — Den (@dxnlls) 18. Januar 2018

Stories, die nur aus Text bestehen

Bisher konntest du in deinen Insta-Stories Fotos und Videos mit deinen Followern teilen. Neu im Update ist ein Story-Format, das nur aus Text besteht, «Type» genannt. Dafür gibt es verschiedene Hintergrundfarben und insgesamt vier neue Schriftarten. Du findest die Option im unteren Bildschirmbereich, wo du auch andere Story-Arten wie den Boomerang anwählen kannst.

Hashtag-Abos in deinem News-Feed

Dieses Feature wurde bereits Ende des vergangenen Jahres angekündigt: Nebst Usern kannst du neuerdings auch einzelne Hashtags abonnieren. Wenn du dich also besonders für #CuteAnimals, #SexyEmoChicks oder #IAm14AndThisIsDeep interessierst, folgst du diesen und es werden alle Posts mit den entsprechenden Hashtags in deinem Feed angezeigt.