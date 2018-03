Tragen wir bald alle solche Jacken?

Und wir dachten, wir hätten die Neunziger überwunden – damals als jeder in zu grossen Jeans herumrannte. Aber Trends funktionieren zyklisch und so ist der Oversized-Look momentan wieder voll in Mode.

Wir sind nun wirklich keine Fashion-Experten und trotzdem ist selbst uns aufgefallen, dass Kleider in letzter Zeit exponentiell grösser werden. Dieses Mal sind es statt Hosen einfach Jacken. Schau dir nur mal die Models bei einer Balenciaga-Show an – sie werden in so viele Schichten Oversized-Jacken gezwängt, dass sie fast schon breiter als hoch sind. Der Instagram-Account @itsmaysmemes findet aber: Unsere Kleider sind immer noch nicht gross genug.

«Heute ist zu gross doch normal»

May, eine 16-jährige Hawaiianerin, die den Account betreibt, interessiert sich selbst für Mode. Allerdings ist ihre Heimat leider nicht Paris oder New York. «Ich liebe Mode aber hier gibt es dafür keine richtige Szene – die Fashion-Mekkas sind viel zu weit weg», sagt sie im Interview mit Dazed Digital. «Hier tragen alle nur Shorts und Tank-Tops aber mich inspirieren diese überdimensionalen Jacken viel mehr.»

Also fährt May eines Tages Photoshop hoch und bläst die bereits riesigen Jacken von Stars wie Bella Hadid, Kylie Jenner und wie sie alle heissen noch weiter auf. Interessant ist, dass Mays Fans bereits so tief im Oversized-Hype stecken, dass sich einige Follower nicht sicher sind, ob es sich nun um Fakes handelt. «Was meint ihr mit ‹zu gross›? Heute ist das doch normal», kommentiert ein Insta-User.

Damit das Handy in die Tasche passt

Bei Mode hört der Trend aber nicht auf. May bläst auch andere Gegenstände auf. Auf einem Foto hält Gigi Hadid etwa ein iPhone, das grösser ist als ihr Oberschenkel. «Unsere Handys werden immer riesiger. Vielleicht müssen deshalb auch die Kleider oversized sein, damit man sein Smartphone nicht immer in der Hand tragen muss», beobachtet ein scharfsinniger Follower.

Mittlerweile zählt der Satire-Account der 16-Jährigen 25'000 Abonennten. Unter anderem hat Influencer Luka Sabbat ihren Channel verlinkt. Seither geht May viral und Fans schicken ihr eigene Wünsche. «Ich bekomme unzählige Anfragen von Leuten, die ihre eigenen Jacken aufgeblasen sehen wollen», sagt sie. Wenn das Schule macht, treffen wir vielleicht tatsächlich bald auf der Strasse Menschen mit Mänteln wie Zelte. Grosse Jacke, nichts dahinter, oder so.