Hier landet der gesamte Hass des Internets

Hass gehört zu unseren Grundemotionen. Was sich liebt, hasst sich. Und was sich hasst, hasst sich erst recht. Das heisst: Hass gibts garantiert genug auf dieser Welt.

Die Frage lautet ja meist: Wohin damit? Klar, man kann Joggen gehen oder Kunst machen, um Ärger abzubauen. Man kann aber auch etwas unreflektiert den Partner nerven – scheint ja gängige Praxis zu sein –, dem Haustier passiv aggressiv weniger Fressen geben oder gekonnt den Hass an sich selbst auslassen.

Forum für Rants

Da dies dein Therapeut kaum gutheissen wird, stellen wir dir hier ein alternatives Ventil für deine Abneigung vor: Ichhasse.es – ein anonymes Online-Forum, auf dem ausschliesslich gerantet wird.

Wie du dir vorstellen kannst, ist die Themenvielfalt ziemlich gross. Gehasst werden Haustiere, Montage, Duisburg, Pseudointellektualität, eBay-Verkäufer, Männer in Radlerhosen, Wohnmobile, Internetseiten, junge Familien … you name it, they hate it.

Anonym und asozial

Das wohl coolste am Forum ist derweil die Anonymität. Du brauchst keinen Account und keine E-Mail, um deiner Abneigung Ausdruck zu verleihen. Das führt natürlich zu viel mehr Impulsivität und so hübschen Phrasen wie: «Wie krank und degeneriert muss man sein, um so eine pervertierte unnütze Scheisse zu produzieren» (über enge Jeans) oder «Diese zugepissten Krüppelspassten kotzen mich an» (über eBay-Verkäufer).

Bevor du also das nächste Mal in deiner Wut deinen kleinen Bruder verdrescht oder eine eher peinliche Hasstirade auf Facebook postest – schau doch kurz bei Ichhasse.es vorbei. Und damit du dich schon Mal an den vorherrschenden Tonfall gewöhnen kannst, haben wir dir in der Diashow einige unserer Lieblingsrants zusammengestellt.