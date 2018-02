Bastelmärkte sind die neuen Hype-Destinationen

Kennt ihr die hässlichen Fake-Blumen vom Brocki, die vielen Grosstanten in der Wohnung als Deko dienen? Die Kunstblumen stehen derzeit im Zentrum der «Hobby Lobby»-Challenge, die sich rasant in den sozialen Medien verbreitet. Darin gilt es, sich vor einer unspektakulären Deko-Kulisse möglichst glamourös in Szene zu setzen.

Fake-Blumen für mehr Frühlingsgefühle

Die Challenge wurde von Hobbyfotografin Kelsey Maggart ins Leben gerufen. Das Wetter im US-Bundesstaat Indiana ist ihr zurzeit einfach zu trist. Deshalb beschloss sie, kreativ zu werden und besuchte die Kunstblumen-Abteilung der Bastelladen-Kette «Hobby Lobby», um sich vor der farbigen Kulisse abzulichten. Frei nach dem Motto «Blumen vertreiben den Winterblues».

Von dieser Idee waren auch viele andere Hobbyfotografen und -models begeistert. Innerhalb kürzester Zeit machten sie es Kelsey nach, reisten in die nächstgelegenen «Hobby Lobby»-Filialen und posteten ihre Vorher-Nachher-Fotos auf den sozialen Netzwerken.

Die Fotos werden versteckt geshootet

Obwohl immer mehr Menschen aus den USA an dieser Challenge teilnehmen und dadurch automatisch Promo machen für das Bastelgeschäft, missfällt die Situation «Hobby Lobby». Die Mitarbeitenden wurden angehalten die Shootings in ihren Läden zu unterbinden.