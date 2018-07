Junge Youtube-Stars sterben bei tragischem Unfall

Die Netzwelt trauert um Ryker Gamble, Alexey Lyakh und dessen Freundin Megan Scraper. Das Trio gehörte zu einer Gruppe von Travel- und Lifestyle-Vloggern, die auf dem Youtube-Channel «High on Life SundayFundayz» regelmässig über ihre Reisen und Erlebnisse an exotischen und berauschenden Orten rund um den Erdball berichten. Auf ihren Social-Media-Kanälen zählen sie zusammen fast 3 Millionen Follower.



Die drei Abenteurer fielen Mitte der Woche einem reissenden Strom in Squamish, British Columbia zum Opfer. Der Unfall passierte bei den Shannon Falls, dem dritthöchsten Wasserfall des Bundesstaates. Die Vlogger erkundeten die Landschaft rund um den Ort, um dort ein neues Video zu drehen.



Immer wieder Zwischenfälle



Scraper stolperte in einem der natürlichen Pools oberhalb des Wasserfalls, ihre beiden Begleiter sprangen der jungen Frau nach, um sie vor der gefährlichen Strömung zu retten. Dabei wurden sie selbst erfasst und 30 Meter in die Tiefe mitgerissen. Eine angeblich anwesende vierte Person soll den Unfall beobachtet und die Rettung alarmiert haben.



Jede Hilfe kam jedoch zu spät – die leblosen Körper der Gruppe wurden nach einer zweitägigen Bergungsaktion gefunden. «Es gibt immer wieder Zwischenfälle, bei denen Menschen – oder auch Hunde – unabsichtlich in Gefahr geraten und von den starken Wassermassen weggetrieben werden. Glücklicherweise konnten bisher immer alle wohlauf geborgen werden», erklärt John Willcox von der Squamish «Search and Rescue»-Aktion.



Ohne Erfahrung nicht betreten!



Starke Strömungen und schwieriges Terrain machen die Umgebung – trotz ihrer Schönheit und Naturwunder – zu einem riskanten Wandergebiet, dessen Betreten für Ungeübte nicht empfohlen wird. «Solange man kein Umgebungswissen, Erfahrung im Bergsteigen und das geeignete Equipment hat, sollte das Gebiet vermieden werden», heisst es von offizieller Stelle.



In den sozialen Medien scheinen die Beileidsbekundungen kein Ende nehmen zu wollen. «Das Licht auf der Erde scheint heute ein bisschen weniger hell. Ihr seid vielleicht weg – aber wir werden euch nie vergessen», postet ein Fan. Ein anderer schreibt: «Die Welt hat grossartige Menschen verloren. Eure wunderbaren Persönlichkeiten werden uns fehlen.»