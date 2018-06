Hausbesetzungen sollen legalisiert werden

Auf unserer Redaktion scheiden sich beim Thema Hausbesetzung die Geister. Obwohl unser Redaktor Benny Mieten für zu teuer empfindet, hält er das Einnisten in einem fremden Haus für eine Frechheit. Dave hingegen ist der Meinung, man könne die eh schon leerstehenden Häuser für Menschen ohne Heim und Kreatives gebrauchen. Auf der gleichen Linie liegen Ronja und Norina.

Die 18- und 19-jährigen Gymnasiastinnen aus Bern reichten über die Politplattform engage.ch den Vorschlag ein, Hausbesetzungen zu erleichtern. Während fünf Wochen dürfen Schweizer Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren über die Website jährlich eigene innovative Ideen für die Schweizer Politik einreichen. Unter den Vorschlägen befanden sich andere spannende Anliegen, wie mehr Vorteile für die Benützung von Elektroautos oder auch das von der SVP unterstützte Anliegen, Arbeitslosengeld abzuschaffen und dafür das Arbeitslosendarlehen einzuführen.

«In Bern stehen 70'000 Quadratmeter Wohnraum leer»

Fast 70’000 Quadratmeter freier Wohnraum steht derzeit in Bern leer, in der ganzen Schweiz über 60'000 Wohnungen. Es ergäbe keinen Sinn, diese Immobilien unbewohnt zu lassen und Hausbesetzungen immer noch zu illegalisieren, während Mieten durch die Decke schiessen, finden Norina und Ronja. «Das Thema Hausbesetzung betrifft uns nicht persönlich, aber viele in unserem Umfeld», erklären sie uns im Interview. «Obwohl wir nicht in einer Besetzten leben, werden wir also trotzdem damit konfrontiert.»

Im Kanton Bern begehen alle, die sich in leere Häuser einnisten – egal, wie lange sie nicht mehr bewohnt wurden – Hausfriedensbruch. In Zürich sieht das anders aus. Eigentümer haben zwar die Möglichkeit, Hausbesetzer anzuzeigen. Die Polizei räumt die Liegenschaft aber erst, wenn der Hauseigentümer verschiedene Auflagen erfüllt, etwa eine gültige Abbruch- oder Baubewilligung oder einen Beleg zur Nachnutzung durch Dritte.

Bundesrat wird sich dem Thema annehmen

«Wir wollen die Gesetzeslage national ändern. In der ganzen Schweiz soll die Hausbesetzung vereinfacht werden. Das heisst: Inanspruchnahme eines Hauses soll legalisiert und erst dann illegal werden, wenn man gebeten wird zu gehen und dies dann nicht tut.» Ein weiteres Ziel der beiden Freundinnen ist, dass man beginnt darüber zu reden. Man vergesse nämlich schnell, dass in den meisten Hausbesetzungen keine «randständigen Punks» rumhängen. Dem ist aber nicht so. Viele Häuser bieten nämlich kulturelle und soziale Angebote wie Konzerte, Nachhilfeunterricht oder eine Möglichkeit, sich mit anderen Menschen aus allen Kulturen auszutauschen.

«Nationalrat Fabian Molina, der sich diesem Thema angenommen hat, reicht dem Bundesrat ein Postulat vor. Dieser prüft den Vorschlag und erteilt dann eine schriftliche Auskunft darüber, ob eine Gesetzesänderung möglich ist», erklärt uns Norina. Molina werde ihnen in den nächsten Monaten die weiteren Schritte mitteilen.

Video von Valentina Sproge