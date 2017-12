Russe sprayt Graffiti in Wälder

Wer zwischen farblosen Betonblöcken grossgeworden ist, weiss: Graffiti sind von der wunderbar grauen Landschaft genauso wenig wegzudenken wie die sorgfältig auf dem Boden verteilten Haarbüschel in einer Frauen-WG. Um sich von den Scharen talentierter Graffiti-Künstler abzuheben, pflanzt Evgeny Ches seine Street-Art-Werke allerdings in eine ungewohnte Umgebung – den Wald.

Statt mit seiner Sprayfarbe also die Bäume zu verpesten, spannt der 35-jährige aus Moskau Frischhaltefolie von einem Baumstamm zum nächsten und kreiert darauf epische Bilder.

Kontrast und Harmonie zugleich

«Die Idee stammt von einem französischen Künstler», erzählt uns Evgeny. Er habe sich die Cellograffiti-Methode angeeignet, wenn auch mit Anfangsschwierigkeiten: «Ich habe Unmengen an Folie verschwendet.» Wenn wir uns seine Graffiti so anschauen, hat er mittlerweile aber offenbar keine Mühen mehr, die Cellophanfolie mit etwas Farbe aufzuhübschen.

Statt also mit verzerrten Schriftzügen die Wände des Nachbarhauses zu verkritzeln und Bewohner zu verärgern, lässt der Street-Art-Künstler die Natur mit archaischen Dinos, gefrässigen Eisbären und Eichhörnchen in Übergrösse verschmelzen. «Ich versuche, in meinen Werken sowohl einen Kontrast und gleichzeitig auch eine Harmonie zu kreieren», sagt Evgeny in einem Video auf seinem Youtube-Kanal. Eine Kunst, die eigentlich von kaltem Beton lebe, in die Natur zu versetzen, gebe ihr eine andere, neue Perspektive.

Kurzlebige Kunst

Für ein Motiv braucht Evgeny auch mal bis zu fünf Stunden – mal ganz abgesehen von der Suche nach den perfekten Bäumen: «Ich suche manchmal ganze drei Stunden nach geeigneten Plätzen, schliesslich geht es nicht nur um das Kunstwerk, sondern auch darum, ein gutes Foto davon machen zu können.»

Seine fast 30'000 Follower auf Instagram bewundern die Werke des Moskauers zwar, doch wird auch Kritik bezüglich der Umweltverschmutzung durch Cellograffiti breit. «Ich entferne die Graffiti mitsamt dem Plastik nach einer Woche jeweils wieder, falls sie nicht schon jemand anders entfernt hat», beruhigt der 35-Jährige. Die Kurzlebigkeit seiner Kreationen sei zwar schade, aber gehöre halt zu dieser Methode des Graffiti-Sprayens.