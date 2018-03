Warum kocht diese Frau ein Kind?

Um uns für Malerei und sonstige Werke artistischer Herkunft zu begeistern, tun Kunstschaffende mittlerweile so einiges. Wie zum Beispiel Skater im Kunsthaus Zürich rumfahrenzulassen oder uns eine (ziemlich inexistente) Verbindung zwischen Meisterwerken und Social Media vorzugaukeln. Wie sehr die Projekte die weniger kunstbegeisterten Altersklassen aber wirklich überzeugen konnten, wissen wir jetzt auch nicht so genau. Kajetan Obarski versucht es deshalb auf eine etwas andere Weise – und zwar mit Gifs.

Dickpicks und Videospiele

Der in Amsterdam lebende Obarski mischt in seinen Gifs die Bilder von grossen Malern mit zeitgenössischen Phänomenen. Die «Dame mit dem Hermelin» trägt dank Leonardo Da Vincis Photoshop-Skills darum auch mal eine Giraffe oder einen Pinguin in den Armen, während sich andere historische Figuren Dickpics ansehen oder in «Tetris» erscheinen.

Die gewöhnlichen Originale verwandelt Obarski in surreale Animationen mit Fokus auf den Tod und die Vergänglichkeit. Dabei beweist das Animationsgenie nicht selten seinen schwarzen Humor, den offensichtlich auch seine knapp 23'000 Instagram-Follower teilen. Wie denn auch nicht, bei so viel Kreativität und Galgenhumor.