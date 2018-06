Japanisches Gerät sagt dir, ob du stinkst

Jeder kennt ihn, gerade im Sommer ist er allgegenwärtig: Der Duft von Achselschweiss und Käsefüssen. Sanft überlagert von einer aggressiven Brise unzähliger Billig-Deos, die ganz offensichtlich auf ganzer Linie versagt haben und anstatt unangenehme Ausdünstungen zu verhindern, im Gegenteil eher noch zur olfaktorischen Symphonie des Grauens beitragen.



Auch wir sind nicht unfehlbar!



Während wir uns meist ein leichtes Spiel daraus machen, jegliche Schuld von uns zu weisen und angeekelt durch den Mund zu atmen, ob der mangelnden Hygiene unsere Mitmenschen, müssen wir uns wohl eingestehen: Kann gut sein, dass wir uns auch mal selbst an der Nase packen und zugeben sollten, dass auch wir nicht unfehlbar sind und rund um die Uhr nach japanischen Kirschblüten riechen.



Doch wie können wir uns sicher sein, nicht selbst der übelriechende Herd alles Bösen zu sein? Einfach mal schnuppern und uns in Selbstreflexion üben? Ja, geht. Ist aber langweilig. Warum einfach, wenn es auch cool geht? Die japanische Firma Tanita, die normalerweise Geräte zur Messung von Alkohol im Blut herstellt, bereichert die Welt mit ihrer neusten Erfindung: ES-100.



Einfach an die kritischen Stellen halten



Hinter dem Produkt mit dem gefährlich klingenden, alphanumerischen Namen steckt ein Tool, das dir – auf einer Skala von 0 bis 10 – klipp und klar sagt, wie sehr du stinkst. Wie genau das Teil funktioniert, können wir hier auch nicht erklären. Fest steht allerdings, dass ES-100 die Menge an geruchsproduzierenden Partikeln analysiert und das Ergebnis binnen Sekunden auf einem kleinen Display anzeigt.



Dabei reicht es, den Sensor des Gadgets ganz einfach an die kritischen Stellen wie Achseln, Füsse oder Schritt zu halten, einen Knopf zu drücken und langsam bis zehn zu zählen. Und schon weisst du ganz genau, ob dich dein Umfeld gut riechen kann – oder eben nicht.



Auch Parfum-Wolken sind tabu



Funktioniert übrigens auch bei den Vertretern der Gattung «Lieber auf Nummer sicher gehen und eine halbe Flasche Chanel-Parfum über den Körper giessen, bevor auch nur die Chance besteht, dass jemand meinen Schweiss riechen könnte». ES-100 ist da ganz streng: Auch bei übermässigem Verwenden von Parfum und Deodorant schlägt die kleine Geruchs-Petze aus.



Das Gerät kommt am 1. Juli auf den Markt – vorerst allerdings nur in Japan. Bis dahin werden wir wohl auf unsere eigenen Nasen vertrauen müssen. Pro-Tipp: Regelmässiges Duschen hilft.