Hier wird echtes Bargeld für die Kunst beschädigt

Ganz so schön wie ein echter Klimt oder Magritte sind die Gemälde der Künstlerin Mari Roldán nicht. Dafür aber ziemlich wahrscheinlich um einiges platzsparender und vor allem erschwinglicher. Sie sind im doppelten Sinne etwas für «den kleinen Geldbeutel».



Bares wird Rares



Die junge Spanierin rekreiert nämlich Werke grosser Meister der klassischen und modernen Kunst auf echten Geldscheinen. Genau gesagt auf Euro-Banknoten. So entstehen Interpretationen von surrealistischen Szenarien wie bei Dalí, post-impressionistische Landschaften im Stile van Goghs und kitschige Jugendstil-Malereien nach dem Vorbild Gustav Klimts.



In ihre Arbeiten im Geldbeutelformat investiert Mari Roldán also neben ein wenig Farbe und Zeit auch bares Geld – muss sie doch für die winzigen Arbeitsflächen jeweils zwischen mindestens fünf und hundert Euro «ausgeben».



Kunst macht Geld kaputt



Das Bemalen von Banknoten ist in Europa nicht grundsätzlich verboten, jedoch oft weniger gern gesehen. Es gilt damit als beschädigt und niemand ist verpflichtet, beschädigte Noten anzunehmen – egal, wie hübsch der Schaden auch aussehen mag.



Da Mari aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vorhat, im Supermarkt mit ihren Kreationen den Wocheneinkauf zu bezahlen, dürfte sie dahingehend kaum vor gröberen Problemen stehen. Anders sieht es bei den Werken eines ihrer Künstlerkollegen aus, der anonym unter dem Namen «Stefanos» arbeitet.



Rebellion im Portemonnaie



Seit 2014 kritzelt der Grieche kleine Figürchen auf Euroscheine, die auf den ersten Blick kaum auffallen und mit den Hintergründen interagieren. Anschliessend bringt er die verzierten Noten wieder in Umlauf – als kleine Rebellion gegen das Establishment.



«Ich hacke sozusagen ein offizielles europäisches Dokument, das grenzübergreifend im europäischen Alltag zirkuliert. Dieses Medium erlaubt mir quasi öffentliches Eigentum zu beschädigen, ohne wirklichen Schaden anzurichten», erklärt er. Coole Idee – Street Art mal anders.