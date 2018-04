Kennen 97-Jährige Yung Hurn?

Schneller, lauter, grösser, jünger – wir leben in einer Ära des rasanten Fortschritts, die uns kaum die Zeit gibt, uns an aktuelle Trends zu gewöhnen. Gefühlte fünf Minuten nach dem Kauf ist das neue Smartphone schon wieder veraltet und die supergeile, revolutionäre App von heute ist morgen schon Schnee von gestern.



Omas und Opas erklären die Welt



Um bei all dem Jubel und Trubel und der ganzen Hektik nur ja nichts zu verpassen und immer up to date zu sein, vergessen wir manchmal fast darauf, einfach mal ein bisschen zu leben. Im Hier und Jetzt. Und genau dieses Hier und jetzt teilen wir mit Menschen, ohne die es uns heute gar nicht gäbe: Unsere Omas und Opas.



Mit der Reihe «Für immer yung» wollen wir eine Brücke zwischen den Generationen spannen und einen Austausch starten. Deshalb haben wir Seniorinnen und Senioren, die bald ihren 100. Geburtstag feiern werden, eingespannt und sie gebeten, uns die Welt zu erklären. So, wie sie sie sehen.



Fast 100 Jahre Erfahrung



Die Damen und Herren aus dem schönen Alterszentrum Herzogenmühle in Zürich Schwamendingen kommentieren für uns aktuelle Beauty-Trends und Internet-Hypes. Sie testen die aktuellsten Apps und Gadgets, bewerten neue Musikvideos und geben Lebens- und Liebes-Tipps. Wer wäre auch besser dazu geeignet, als Menschen mit beinahe einem Jahrhundert Erfahrung?



In der ersten Folge begrüssen wir Frau Nägeli, Herrn Graf, Herrn Uttinger und Frau Koch. Wir servieren ihnen Clips von Yung Hurn, Ausschnitte aus der Wahl zur «Miss Schweiz 2018» und den Filmtrailer zum Schweizer LGBT-Fussball-Drama «Mario».



(Video von Valentina Sproge)