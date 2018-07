«Wir haben sieben Lesben im Team»

«Frauen können nicht Fussball spielen», «Nur Mannsweiber spielen Fussball», «Die Frauenmannschaft verliert doch sogar gegen Kinder». Solche typischen Vorurteile schwirren in vielen Köpfen herum. Nur Schubladendenken oder steckt wirklich etwas dahinter? Die 23-jährige Tosca und die 21-jährige Ana aus der Region Zürich spielen beim FC Italia Zurigo – und beantworten unsere Fragen am Grümpelturnier in Affoltern Zürich.

«Im Vordergrund steht der Spass»

Mit Fussball haben die beiden Freundinnen vor über acht Jahren begonnen. Tosca gab dem Fussball eine Chance, nachdem sie die Nase voll von Einzelsportarten hatte. «Im Team macht es einfach viel mehr Spass», erklärt sie. Ana kickte während der Schulzeit auf dem Pausenhof mit Freunden und kam so auf den Geschmack.

«Wir erhoffen uns keinen Vertrag für die Nati – dafür sind wir eh zu alt. Unser Ziel ist der Spass, der steht im Vordergrund. Ab und zu gewinnen wäre auch wunderbar», lacht Tosca. Ana stimmt zu und fügt an: «Von der vierten in die dritte Liga hochzuklettern wäre super. Hauptsächlich erfüllt uns diese Sportart aber, weil wir im Team wachsen können».

«Männer sind die grösseren Pussys»

«Ja, die Leute fragen uns wirklich, ob Lesben oder Mannsweiber in unserer Mannschaft spielen», teilt uns Ana mit. «Und Lesben haben wir etwa sieben oder acht im Team – das Klischee stimmt in unserem Fall. In anderen Teams sieht das aber eventuell anders aus», mutmasst Tosca. Das Duschen stelle aber kein Problem dar. «Wieso sollte es auch?», fragt die 23-Jährige.

Ein weiteres Vorurteil in den Köpfen vieler Männer ist, dass Frauen keine Ahnung von der Offside-Regel haben. Das sei vielleicht bei Frauen so, die nicht Fussball spielen. «Aber wir müssen das wissen. Immerhin kicken wir ja selber», meint Ana und erklärt uns kurzerhand die Abseitsregelung. Frauen verletzen sich nie und machen ein grosses Trara, wenns dann doch geschieht – Wahr oder Falsch? Tosca verdreht die Augen: «Wir standen schon mit Brüchen und Bänderrissen auf dem Spielfeld – wir sind hart im Nehmen. Männer sind doch eh die grösseren Pussys, auch wenns nur um eine kleine Schramme geht.»

Angst vor dem Ball? Von wegen!

Nach dem Interview machen sich die Mädels ready – innerhalb von zehn Minuten sind sie bereit für das Spiel. Wie war das schon wieder mit dem Vorurteil, dass sie Stunden fürs Schönmachen bräuchten? «Schnell anziehen, Haare zusammenbinden und mit Spray fixieren – das ist alles, was wir tun», berichtet Ana.

Während des Spiels merken wir, dass die Verteidigerin und Mittelfeldspielerin keine Scheu haben, richtig Gas zu geben. «Wenn uns jemand stresst, gehen wir mit diesem Spieler härter um», erzählen die Damen kurz vorher. Und falls ihr euch fragt, ob die Spielerinnen Angst vor dem Ball haben: Ihr kriegt die Antwort oben im Video.