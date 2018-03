Ihre Kleider sind der letzte Dreck

Seit Herbst letzten Jahres beweisen uns die Berlinerinnen Anna Vladi und Karina Papp mit viel Geschmack Stil, dass es nachhaltige und günstige Alternativen zur herkömmlichen Allerweltsmode mit Wegwerfcharakter und überteuertem Designerfummel gibt. Wichtig dabei: Immer die Augen offen halten!



Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account «Found on the Street» setzen die beiden Stying-Queens gekonnt ihre neuesten Outfit-Kreationen in Szene. Der Clou: Die Sets bestehen vor allem aus ausrangierten oder verlorenen Teilen, die herrenlos in den Strassen Berlins (und manchmal auch andernorts) gefunden wurden.



Ein Auge für modischen Müll



Anna und Karina nehmen den Begriff «Street Style» nicht nur sehr ernst, sondern richtiggehend wörtlich. Wer jetzt an zerrissene, verdreckte Fetzen denkt und sich sicher ist, dass das Konzept der beiden russisch-stämmigen 29-Jährigen nicht aufgehen kann – der sollte sich jetzt sofort darauf einstellen, seine Meinung ändern zu dürfen.



Wie Instagram nämlich zeigt, beweisen die Freundinnen ein ausgesprochen gutes Händchen dafür, das coolste Zeug für lau ganz einfach mal nebenbei bei einem Spaziergang, dem Heimweg nach dem Ausgang oder auch in den Griechenlandferien aufzugabeln.



Nachhaltig mit Style



«Anna und ich sammeln schon länger Klamotten von der Straße. Irgendwann haben wir gemerkt, dass wir beide so tolle Sachen finden und es schön wäre, das mit anderen Leuten zu teilen», sagt Karina im Interview mit «Zett». Mit «Found on the Street» wollen sie zeigen, dass man nicht jeden Monat zu H&M laufen muss, um neue Shirts zu kaufen, sondern «dass es eigentlich schon alles auf der Strasse gibt. Man muss es nur mitnehmen.»



Die jungen Frauen inspirieren damit ihre Fans nicht nur, mit einen bewussteren Blick durchs Leben zu laufen, sondern auch nachhaltig zu denken. Das trägt nicht nur zur hippen Aufwertung der eigenen Garderobe bei, sondern hilft gleichzeitig auch der Umwelt und dem Bankkonto.