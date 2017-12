Tattoos, durchlöcherte Rücken und nackte Haut

Wir wissen schon: Künstler und ihre fotorealistischen Gemälde überfluten seit einiger Zeit das Netz. Bilder, die so verdammt gut sind, dass wir neidisch werden, sind zugegebenermassen ziemlich beeindruckend. Der Schwall an superschönen, unglaublich sorgfältig gepinselten Bildern hat unser künstlerisch geschultes Auge allerdings etwas abgestumpft. Die Gemälde sind easy, gibts mittlerweile aber wie aufleuchtende Influencer-Sternchen am Social-Media-Himmel.

Angst vor löchrigen Strukturen?

Um dem Einheitsbrei an ästhetischer Perfektion zu entfliehen, verleiht Künstler Marco Grassi seinen Werken darum eine etwas unkonventionelle Note: «Ich will die Realität mit Surrealismus verbinden», erzählt der 30-jährige Italiener in einem Interview. Seine fotorealistischen Bilder paart der Maler darum mit surrealen Elementen – und versieht seine Modelle dabei mit fremdartigen Motiven. Weshalb sich etwa Menschen mit Trypophobie – also der Angst vor löchrigen Strukturen – bitte vorsichtig durch die Diashow klicken. Nicht, dass noch jemand vom Stüeli kippt.

Statt ausschliesslich mit schönen, aber ausdruckslosen Gesichtern, schmückt Grassi die entblösste Haut seiner Modelle mit Tattoos, versteinert ihre Arme oder durchlöchert ihren Rücken. Und dafür investiert er auch mal mehrere Monate für ein einziges Meisterwerk, wie er im Interview weiter erzählt. «Das schwierigste an meiner Arbeit ist es, die Qualität stets aufrecht zu erhalten», sagt der Künstler. Verständlich. Bei uns lässt die Konzentration während dem Mandala-Malen schliesslich schon nach spätestens einer Stunde nach.

