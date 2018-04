An diesem Ping-Pong-Tisch trifft sich die Welt

Eigentlich wollte der gebürtige Japaner Tomiyasu Hayahisa nur einen Fuchs ablichten, den er aus dem Fenster seines Studentenwohnheims in Leipzig erblickte. Während er ein paar Tage darauf wartete, dass der Fuchs wieder um den Ping-Pong-Tisch vor seiner Wohnung herumstreunte, fiel ihm erst auf, was sich tagtäglich vor seinem Fenster so alles abspielt. Und als studierter Fotograf konnte er natürlich nicht anders, als diesen hübschen Einblick ins Leben anderer Menschen festzuhalten.

Über fünf Jahre hinweg – als Student und Meisterschüler an der Hochschule für Grafik und Buchkunst – fotografiert Hayahisa wieder und wieder mit der gleichen Kamera und der gleichen Perspektive den gleichen Tischtennistisch. Was sich ändert, ist nur das ganze Rundherum: Einmal sitzt da ein frustriert aussehender Fussballer, einmal verstecken sich Jugendliche unter dem Tisch vor dem Regen und ein andermal wird der Tisch flugs zur Unterlage für eine Grillparty umfunktioniert. Ping-Pong wird aber auf keinem Bild gespielt.

Für Auszeichnung nominiert

Das aus Zufall entstandene Projekt malt ein hübsches Bild unserer Gesellschaft: Ohne grossen Pathos zeigt Hayahisa so echte Situationen, die vielleicht viel mehr über unser Leben aussagen als inszenierte Shootings oder umständliche Kunstprojekte. Der Meinung sind nämlich auch die Macher des «First Book Award», die die Ping-Pong-Fotoserie in die Shortlist für die Nachwuchs-Auszeichnung aufgenommen haben.

Wir drücken dem Fotografen auf jeden Fall die Daumen und werden beim nächsten Mal, wenn wir wieder an einem Tischtennistisch vorbeilaufen wohl etwas genauer hinsehen.