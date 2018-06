Wir haben Omas und Opas Snapchat gezeigt

Schneller, lauter, grösser, jünger – wir leben in einer Ära des rasanten Fortschritts, die uns kaum die Zeit gibt, uns an aktuelle Trends zu gewöhnen. Gefühlte fünf Minuten nach dem Kauf ist das neue Smartphone schon wieder veraltet und die supergeile, revolutionäre App von heute ist morgen schon Schnee von gestern.



In der vorherigen Folge unserer Reihe «Für immer yung» kommentierten die wohl coolsten Bewohnerinnen und Bewohner des Schwamendinger Alterszentrums Herzogenmühle aktuelle Ereignisse und Phänomene der Popkultur. Die Wahl zur Miss Schweiz, Yung Hurn oder Homosexualität in Film und Fernsehen – die ältere Generation hält sich mit ihrer Meinung nicht zurück.



Heute überlassen wir unseren Ü90-Freunden wieder das Feld – und unseren Snapchat-Account. Wie die 97-jährige Frau Koch und Konsorten auf die lustigsten Filter reagieren, was sie von derartigem neumodischen Firlefanz halten und ob früher wirklich alles besser war? Das verraten wir euch im Video.

(Video von Valentina Sproge & Davide Arizzoli)