So fluchst du richtig auf Russisch

Grundsätzlich wissen wir vor dem Bildschirm immer alles besser. Wären wir Schiri, hätten wir niemals gepfiffen; wären wir Trainer, würden wir diesen Stolperi längst auswechseln und wären wir selbst auf dem Platz, sähe das Ergebnis völlig anders aus. Natürlich muss diesem Ärger Ausdruck verliehen werden und so beschimpfen während der WM unzählige Fans rund um den Globus ihren Fernseher.

Bei so einer Weltmeisterschaft handelt es sich auch um eine Chance für kulturellen Austausch. Warum also nicht einmal das heimische «Du huere Latschi» mit Obszönitäten des Austragungsorts ersetzen? Die ersten Wörter, die man in einer Fremdsprache lernt, sind sowieso meist die vulgärsten – deshalb zeigen wir dir die wichtigsten verbalen Entgleisungen Russlands.

«Geh auf den Schwanz!»

Unsere Videoredaktorin Валентина (sprich: Valentina ... manchmal auch liebevoll «Vale Moskau» genannt) hat die harsche, russische Attitüde praktischerweise mit der Muttermilch aufgesogen. Sie bringt uns in passender Montur das Fluch-ABC der aktuellen WM bei.

Von «Suka bljad'» (häufig auch «Cyka blyat'» geschrieben), das wohl jedem Online-Gamer bereits mehrfach durch ein Headset entgegengeschmettert wurde, über «Ty ohuel?!», was dem schweizerdeutschen «spinnsch?!» entspricht, bis zu «Idi na huy!», das wörtlich übersetzt «Geh auf den Schwanz!» bedeutet, im Land des Wodkas aber wie unser archaisches «Fick dich» verwendet wird – im Video hörst du die wichtigsten Fluchwörter direkt aus einem russischen Mundwerk.

Video von Davide Arizzoli.

Schnitt von Valentina Sproge.