«Es dürfen keine Kinder mehr sterben!»

Das Jahr ist noch nicht einmal zwei Monate alt und in den USA alleine wurden schon 18 Schiessereien an Schulen registriert. Die bisher letzte forderte 17 Todesopfer, Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida.



Was nach der Parkland-Schiesserei besonders auffällt, sind die starken und lauten Stimmen der Überlebenden. Viele der Teenager, die den Amoklauf miterleben mussten und ihn mehr oder weniger unbeschadet überstanden, wenden sich via Social Media an die Öffentlichkeit und fordern: Strengere Waffengesetze, mehr Kontrolle und vor allem aktive Präventionsmassnahmen.



Geht es um Waffen oder um Täter?



Auch davor, wichtigen politischen Persönlichkeiten ziemlich direkt ihre Meinung zu geigen, scheuen sich die jungen Aktivisten nicht. Vor allem die rechtspopulistische Kolumnistin und Meinungsmacherin Tomi Lahren und natürlich US-Präsident Trump kriegen ganz schön ihr Fett weg.



Die Emotionen kochten hoch, nachdem Lahren die tragischen Vorfälle dazu verwendete, politische Propaganda zu betreiben («Können die Familien der Opfer nicht einmal 24 Stunden in Ruhe trauern, bevor die Linken ihnen ihre Anti-Waffen-Agenda aufdrängen? Mein Gott. Hier geht es nicht um Waffen, hier geht es um einen weiteren Irren.») und Trump relativ einfallslos Gebete und Beileidsbekundungen tweetete und ebenfalls auf den Geisteszustand des Täters anspielte.



Gebete ändern nichts



«Ich will dein Beileid nicht, du verdammtes Stück Scheisse», reagierte Schülerin Sarah empört mit einem viralen (und inzwischen wieder gelöschten) Tweet. «Meine Freunde und Lehrer wurden erschossen. Meine Klassenkameraden sind tot. Unternimm besser etwas, anstatt zu beten. Gebete werden nichts ändern. Waffenkontrolle wird solche Vorfälle verhindern.»



Auch Sarahs Mitschülerinnen und Klassenkameraden haben klare Worte: «Ich musste mich zwei Stunden lang in einem Schrank verstecken. Natürlich ging es um Waffen. Du warst nicht da, du weisst nicht, wie es sich angefühlt hat. Waffen geben diesen ekelhaften Leuten erst die Macht, andere Menschen umbringen zu können», richtet sich ein Mädchen namens Carly an Tomi Lahren.



Ein wichtiger, mutiger Schritt



Tweets wie diese und Videos von Schülern wie David Hogg, der aus erster Hand von den schrecklichen Erlebnissen während der Schiesserei erzählt und ebenso auf Handlungen statt Beileidsbekundungen pocht («Es dürfen keine Kinder mehr sterben! Wir müssen handeln!») werden hundert- und tausendfach gelikt und geteilt.



This student at #StonemanDouglas High School explains how a janitor saved his life along with 40 other classmates. pic.twitter.com/fbOIzIsFWK — Josh Gremillion (@joshgremillion) 16. Februar 2018





Es wird wohl mehr brauchen, als ein paar mutige Teenager, die sich Gehör verschaffen und Anstoss zur Diskussion über dieses wichtige Thema geben. Aber es ist ein weiterer, wichtiger Schritt in die richtige Richtung.