Diese Fortsetzungen können wir kaum erwarten

Du wartest schon seit zig Jahren auf eine Neuverfilmung oder Fortsetzung von «Fight Club», «E.T.» und «Taxi Driver»? Da bist du nicht definitiv nicht die einzige filmbegeisterte Person auf dem Planeten. Um diesen Prozess voranzutreiben und Regisseure darauf aufmerksam zu machen – oder einfach seine kreative Ader auszuleben – hat der Künstler Olivier Gamblin, der unter anderem Collagen anfertigt, Filmplakate zusammengewürfelt und aus zwei Klassikern kurzerhand einen gemacht. Wenn einige unserer liebsten Hollywood-Streifen Kinder hätten, würden sie bestimmt so aussehen.

Wann kommt «Fast and Furious Basterds» ins Kino?

Der 38-jährige Franzose aus der Normandie kreierte also Mashups unserer Lieblingsfilme. So wird aus «Gravity» und «E.T.» etwa «GravE.T.» oder aus «Interstellar» und «Inception» plötzlich «Interception». Kreativ ist der gute Herr Gamblin definitiv. Nebst den Titeln passt Gamblin jeweils auch die Hintergründe an und pickt detailgetreu die wichtigsten Merkmale der zwei Originale aus. Wir wagen es jetzt mal zu sagen, dass ein Laie ob der Plakate wohl nicht immer merken würde, dass es sich eigentlich um zwei Filme handelt.

Wie genau die Streifen jeweils zusammenpassen, ist allerdings nicht immer ganz klar. Demi Moore und Patrick Swayze aus dem 1990er Streifen «Ghost» ins Ghostbuster-Universum zu verpflanzen, ist doch etwas gewagt. Die blutigen Autorennen in «Fast and Furious Basterds» würden wir uns aber schon bestimmt ansehen. Also hopp, lass deine Kreativität walten, lieber Quentin Tarantino.